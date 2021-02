Beschimpfungen im Alltag: Der Kampf um die Corona-Regeln

Familien streiten, Freundschaften zerbrechen oder liegen auf Eis – weil die unterschiedlichen Auffassungen, wie man sich in dieser Corona-Pandemie verhält, aufeinanderprallen und sich die Fronten verhärten.

Striktes Regeln-Einhalten für ein baldiges Ende

Schon im ersten Lockdown hat sich Nina Pauler 90 Tage komplett zu Hause isoliert. Sie habe, sagt die freie Redakteurin im Interview mit dem BR, bis auf eine Person niemanden gesehen, auch das Einkaufen sehr eingeschränkt. Nur einmal pro Woche sei sie dafür vor die Türe, habe sich lieber die Dinge des täglichen Bedarfs liefern lassen, um so wie von der Politik gewünscht, die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Jetzt im zweiten Lockdown, schränke sie sich auch wieder komplett ein, habe aber das Gefühl manchmal damit irgendwie alleine zu sein.

Kampfarena Supermarkt

Einkaufen gehen ist eines ihrer wenigen Highlights draußen – und auch das vieler anderer. Kompliziert kann es werden, wenn die Vorstellungen von Abstands- und Hygieneregeln im Supermarkt auseinandergehen. Ein Marktleiter einer großen Supermarktkette in Fürth erklärt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dass es eine große Belastung für seine Mitarbeiter aber auch der Kundschaft sei, wie die zwei Lager aufeinander losgingen.

Die, die sich an die Regeln hielten oder auf deren Einhaltung hinwiesen, seien "die Blöden". Der Kaufmann, der anonym bleiben möchte, schildert, dass eine seiner Kassiererinnen einen Kunden auf das Maskengebot hingewiesen hätte. Zunächst sei eine Diskussion über ein ärztliches Attest entbrannt, dann sei die Frau erst an der Kasse und später in einem Internetportal rüde beschimpft worden.

Der Diskussionen müde

Nina Pauler lässt nicht locker, auch wenn sie der Hinweise und Diskussionen inzwischen müde ist. Wenn ihr Leute zu nahe kämen, bitte sie um die Einhaltung des Mindest-Abstands. In etwa 50 Prozent der Fälle wachten die Leute dann auf, und entschuldigten sich, erklärt die 52-Jährige. Aber es sei auch schon passiert, dass jemand gerade mal eine Handbreit hinter ihr stehe und darauf angesprochen, pampig und aggressiv reagiere. Diesen Unmut aushalten zu müssen, falle ihr immer schwerer, wo sie doch diejenige ist, die sich an geltende Regeln halte.

Rat des Psychologen: Keinesfalls resignieren

Der Psychologe Michael Ernst ermuntert die Aufmerksamen zum Durchhalten. Wenn sich erstmal herumspräche, dass es Orte gibt, an denen sich niemand an die Corona-Bestimmungen hält, geriete der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr. Das trage sicher nicht zur Eindämmung der Pandemie und zur Lockerung der Maßnahmen bei, so Ernst. Von der Politik gäbe es für all diejenigen, die die Maßnahmen ernst nähmen, nur ein "Danke". Und wenn wir etwas tun, so der Psychologe, dann erwarten wir unbewusst so etwas Ähnliches wie eine Belohnung. In diesem Falle gebe es erstmal keine Belohnung, weil ein Einzelner sich die Eliminierung des Coronavirus zuschreiben könne, dazu seien wir nur in der Gemeinschaft fähig. Eine Belohnung müsse sich jeder Einzelne selbst geben.

Geld- und Job-Not nicht automatisch ein Indiz für Verweigerung

Die 52-jährige Nina Pauler hält sich streng an die Corona-Beschränkungen – seit knapp einem Jahr. So lange gibt es nahezu keine Veranstaltungen, Konzerte und andere Events – in dieser Branche ist die freie Redakteurin hauptsächlich tätig. Sie beziehe nur noch die Hälfte ihrer Einnahmen, bekomme keinerlei staatliche Hilfen und lebe vom Ersparten. Gerade Menschen in dieser Situation, so der Psychologe, seien seiner Erfahrung nach die größte Corona-Helden-Gruppe. Sie hofften, dass die Beschränkungen einfach nur bald vorüber sind.

Natürlich gäbe es da auch die anderen – auch im Umfeld der Fürther Redakteurin. Als sie im Herbst Fotos aus einem kleinen Laden auf Facebook gepostet habe, auf dem sie mit Maske posiere, habe ein Bekannter aus der Musikszene sie aggressiv angegangen. Er habe sie der "Maskenpropaganda" bezichtigt, und damit für sie eine Grenze des Sagbaren überschritten. Das sei ein Mix mit Begrifflichkeiten aus dem Dritten Reich, das verböte sich von selbst, so Pauler im Interview. Sie habe den Kontakt zu dem Bekannten abgebrochen, sie möchte überdies nicht auch noch in der virtuellen Welt Streit über die Corona-Maßnahmen.

Riss geht auch durch Familien und Freundeskreise

Wenn diejenigen, die sich an die Corona-Maßnahmen halten auf Corona-Leugner oder Verschwörungstheoretiker treffen, gelte es deutlich zu unterscheiden, so Michael Ernst. Je weiter emotional entfernt die Person sei, desto klarer könne der Einzelne entscheiden, ob man den Kontakt aufrecht erhalten möchte oder nicht. Im nahen Umfeld wird die Lage schon komplexer, so der Psychologe. Da gelte es zu überlegen, ob die Ansicht des Freundes oder des Familienmitglieds existenziell bedrohlich sein könnte. Also etwa bei denjenigen, die das Vorhandensein des Coronavirus und dessen Gefährlichkeit gänzlich leugnen. Von diesen Personen müsse man erwarten, dass sie wenig achtsam mit der eigenen, aber auch mit der Gesundheit der anderen umgehen.

Dialog bleibt wichtig

Hingegen könne man vorerst über krude Theorien, wie etwa die Verimpfung eines Chips hinweggehen, den Kontakt halten und zu einem späteren Zeitpunkt die Frage der Manipulierbarkeit des Freundes oder des Familienmitglieds diskutieren.

"Ich glaube, dass der Dialog ganz wichtig ist, dass man mit dem Betroffenen dann einfach redet, und versucht, seine Gedankengänge ansatzweise zu verstehen", so der Psychologe.

Von einem Schlagabtausch rät Ernst ab, das sei ähnlich wie mit unterschiedlichen politischen Einstellungen – da sei ein Konsens schwierig. Deshalb klammerten viele Familien und Freunde ein solches Thema oftmals aus, um einen Umgang miteinander zu ermöglichen.

Keiner bekommt ein Denkmal für sein Handeln gesetzt, so der Psychologe weiter, jeder müsse sich aber selbst fragen, was er jetzt zur Lösung der Situation beiträgt.