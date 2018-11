Offizieller Festakt zu 275 Jahren Uni Erlangen-Nürnberg

Die Ausstellung zum Jubiläum der FAU beleuchtet die Gründungsgeschichte der Uni und zeigt, was vom Erbe der Hohenzollern heute noch erhalten ist. Sie findet im Ausstellungsraum der Universitätsbibliothek statt.

Erstmalig Gründungsdokumente zugänglich

Erstmals werden auch die Gründungsdokumente der FAU online für alle zugänglich sein. Seit 1961 ist die FAU auch in Nürnberg vertreten und hat heute rund 40.000 Studierende an fünf Fakultäten. Sie ist die drittgrößte Uni in Bayern.

Gründung anno 1743

1743 wurde die Uni in Erlangen von Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth gegründet. Der zweite Namensgeber war Karl Alexander von Brandenburg-Ansbach, der die Hochschule maßgeblich gefördert hat.