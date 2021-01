Offizieller Beschluss: Regensburg sagt Bürgerfest ab

Die Stadt Regensburg hat das Bürgerfest 2021 jetzt offiziell abgesagt. Das teilte die Stadt am Montag mit. Als Grund nennt der Leiter des Kulturreferats, Wolfgang Dersch, die dynamisch und schwer abzuschätzende Entwicklung der Corona-Pandemie. Schweren Herzens sehe man sich gezwungen, das Bürgerfest 2021 abzusagen.

"Es wäre ein Hoffnungsschimmer gewesen. Aber es ist das Gebot der Stunde, Vorsicht walten zu lassen." Kulturreferent Wolfgang Dersch

Bürgerfest soll 2022 nachgeholt werden

Dieser Entschluss fiel am vergangenen Freitag in einer Videokonferenz in Abstimmung mit Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und gemeinsam mit vielen langjährigen und erfahrenen Partnern, sagte Dersch. Im Herbst wollen sich alle Verantwortlichen erneut zusammensetzen.

"Unsere große Hoffnung ist, dass das Bürgerfest im Jahr 2022 nachgeholt werden kann. Das ist der Wunsch aller am Bürgerfest beteiligten Personen", sagte Dersch zum Bayerischen Rundfunk. Das hänge natürlich von der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens ab.

Zum Regensburger Stadtfest werden alle zwei Jahre mehrere Zehntausend Besucher erwartet.

Dennoch Kunst und Kultur in diesem Jahr

Kleiner Trost: Es wird in Regensburg dennoch einen Sommer voller Kunst und Kultur geben. Neben den bewährten Veranstaltungsformaten werden derzeit auch neue Ideen und Konzepte geprüft, die die Vielfalt der Szene in den Blick nehmen. "Sicherlich wird wieder der Thon-Dittmer-Palais mit Kultur belebt werden. Aber wir prüfen auch Veranstaltungen in Parks und im Theater", so Dersch.