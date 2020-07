Offizielle Einweihung des neuen Mittelpunkts der EU in Gadheim

Drei Fahnen, ein Stein mit einer rot-weißen Stange, eine Bank und daneben eine Blühwiese: So sieht der neue geografische Mittelpunkt der Europäischen Union in Gadheim im Landkreis Würzburg aus. Mit einem Festakt ist er nun offiziell eingeweiht worden. Der Mittelpunkt der EU hat sich mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU verschoben und liegt nun in dem 80-Einwohner-Dorf, einem Ortsteil von Veitshöchheim. Zuvor lag er im unterfränkischen Westerngrund (Lkr. Aschaffenburg).