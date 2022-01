Offener Brief kritisiert "verantwortungsloses Nicht-Handeln"

Der unabhängige Betroffenenbeirat der Erzdiözese München und Freising hat zum kürzlich veröffentlichten Missbrauchsgutachten einen Offenen Brief an den Münchner Kardinal Reinhard Marx geschickt. Darin fordert der Betroffene und Beiratsmitglied Richard Kick den Kardinal auf, nicht länger "die Verantwortung für die Schuld an abscheulichen Verbrechen an dieser großen Zahl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlener anderen anzulasten". Kick schreibt an Kardinal Marx: "Nehmen Sie jetzt Ihre bischöfliche Hirtenaufgabe wahr, fassen Sie all Ihren Mut, öffnen Sie Ihr Herz und gehen Sie mit weit geöffneten Armen auf uns Betroffene zu."

Fehlverhalten bei Marx in zwei Fällen nachgewiesen

Vergangene Woche veröffentlichte die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) das vom Erzbistum München und Freising in Auftrag gegebene Missbrauchsgutachten. 41 Fälle seien bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter, gehen aber von einer deutlich größeren Dunkelziffer aus. In dem Gutachten steht, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden. Es attestiert den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, dem heute emeritierten Papst Benedikt XVI., konkret und persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen.

Marx habe "Vertrauen völlig zerstört"

Auch dem derzeitigen Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, wird Fehlverhalten in zwei Fällen vorgeworfen. Deshalb kritisiert Richard Kick im Offenen Brief Marx scharf: "Nach unserem ersten, persönlichen Gespräch 2010 - über den jahrelangen sexuellen Missbrauch durch einen Priester in Ihrer Diözese - haben Sie meinen Glauben und das Vertrauen in die Institution Kirche durch Ihre fehlende Hirtenseelsorge, Ihre nicht nur moralischen Versäumnisse und Ihre Untätigkeit völlig zerstört", schreibt Kick und wirft Marx "verantwortungsloses 'Nicht'-Handeln" vor, das dazu geführt hätte, dass Täter nicht bestraft worden seien und Priester unbescholten beerdigt worden seien.

Bisherige Entschädigungen sind "allenfalls Almosen"

Der Offene Brief blickt aber nicht nur auf die Verfehlungen der Vergangenheit, sondern stellt auch konkrete Forderungen: "Nehmen Sie jetzt Ihre bischöfliche Hirtenaufgabe wahr, fassen Sie all Ihren Mut, öffnen Sie ihr Herz und gehen Sie mit weit geöffneten Armen auf uns Betroffene zu." Kick erhofft sich, dass sich noch möglichst viele Betroffene "im Dunkelfeld" melden und "jahrzehntelanges Leid von so vielen Betroffenen durch eine angemessene und schnelle Entschädigungsleistung finanzieller Art gewürdigt wird". Die schon erfolgten Zahlungen seien, so das Beiratsmitglied, "allenfalls als Almosen zu bezeichnen". Richard Kick hofft, dass dadurch Betroffene sexuellen Missbrauchs "wieder Vertrauen in ihren ureigenen christlichen Glauben finden".