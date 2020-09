Offene Stellen: Oberfrankens Firmen brauchen Arbeitskräfte

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Oberfranken im August gestiegen – um 860 auf 25.812. Die Quote stieg damit um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Der Anstieg ist laut Klaus Beier, dem stellvertretenden Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, saisonal bedingt und hat nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Demnach melden sich im August traditionell viele Schulabgänger und Absolventen einer Ausbildung vorübergehend arbeitslos.

Oberfrankens Unternehmen brauchen Arbeitskräfte

Die oberfränkische Arbeitslosenquote liegt leicht über dem gesamtbayerischen Durchschnitt von 4,1 Prozent. Als besonders positiv wertet Beier, dass die Zahl der offenen Stellen gegenüber dem vergangenen Monat gestiegen ist. Das heißt, die Unternehmen haben wieder mehr Aufträge und brauchen Arbeitskräfte. Die Entwicklung auf dem oberfränkischen Arbeitsmarkt sei trotz Corona stabil, so Beier weiter. Ein ausgewogener Branchenmix bei den Unternehmen trage dazu bei.

Hof hat die höchste Arbeitslosenquote

Die höchste Arbeitslosenquote in Oberfranken verzeichnet aktuell die Stadt Hof mit 7,1 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Bamberg mit 3,0 Prozent.