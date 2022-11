Offene Stellen, kranke Lehrer: Personalnot an Bayerns Schulen

Wenn Unterricht ausfällt, mag das für Schülerinnen und Schüler anfangs ganz nett sein. Aber irgendwann nerve es auch, findet Siebtklässlerin Alice aus München. Schon mehrfach ist bei ihr am Gymnasium Trudering in diesem Schuljahr der Informatikunterricht ausgefallen. "Wir schreiben nächste Woche einen Test - und das ist ein bisschen blöd, weil der Lehrer den Test auch nicht verschoben hat", sagt die Zwölfjährige. Bei ihre Schwester Frieda in der fünften Klasse gab es wiederholt keinen Sportunterricht.

So wie den beiden geht es offenbar vielen Schülerinnen und Schülern im Freistaat: In einer nicht repräsentativen Umfrage des Bayerischen Elternverbands (BEV) unter seinen Mitgliedern klagte im Oktober knapp die Hälfte der 500 Befragten über stunden- oder tageweisen Unterrichtsausfall.

Aktuell zeige sich, wie anfällig das System Schule mittlerweile sei, betont Florian Eschstruth vom BEV. "Lehrer sind nicht mehr oder weniger krank als zuvor auch." Aber der schon länger bekannte Lehrermangel könne an den Schulen nicht mehr kompensiert werden - das System stoße an die Grenzen seiner Kapazität. "Das macht sich jetzt mehr und mehr bemerkbar."

Krankheitsfälle verschärfen das Personalproblem

Herbstzeit ist Erkältungszeit: Bei einer ohnehin dünnen Personaldecke fällt jeder kranke Lehrer noch mehr ins Gewicht als sonst. Normalerweise soll Notfallpersonal - die sogenannte integrierte oder die mobile Lehrerreserve - Krankheitsfälle auffangen. Lehrerverbände beklagen aber, diese Reserve sei vielfach schon vor Schuljahresbeginn eingeplant und aufgebraucht gewesen. Das gelte über nahezu alle Schularten hinweg.

Der Schulleiter des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, Stefan Düll, berichtet, in seinem Kollegium gebe es gerade die übliche Erkältungswelle - mit mehr Krankheitsfällen als vor der Pandemie. "Die Kollegen versuchen natürlich ihr Möglichstes, nicht zu sehr rauszufallen, soweit es halt irgendwie geht."

Kultusministerium sieht Aufwärtstrend

Das bayerische Kultusministerium versichert, die Zahl fehlender Lehrkräfte im Freistaat sei seit Schuljahresbeginn rückläufig: Vor einem Monat habe die Quote noch bei mehr als sechseinhalb Prozent gelegen, aktuell seien es noch knapp fünf Prozent. Zahlen dazu, wie viele Unterrichtsstunden bisher ausgefallen sind, nennt das Kultusministerium auf BR-Anfrage allerdings nicht.

Bereits zu Beginn des Schuljahres hatte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) versichert, in Bayern gebe es eine "solide Unterrichtsversorgung". Der "Pflichtunterricht der Stundentafel" werde stattfinden, Wahlunterricht oder Arbeitsgemeinschaften könnten aber wegfallen.

Dagegen schlug der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband zum Schulstart Alarm und beklagte, dass allein an Grund-, Mittel- und Förderschulen im Freistaat 4.000 Lehrkräfte fehlten: "Es fällt Unterricht aus. Es werden Stunden gestrichen. Kinder werden eher nach Hause geschickt."

Wie wirkt sich das Ende der Isolationspflicht aus?

Seit heute dürfen Schüler und Lehrer auch trotz eines positiven Corona-Tests in die Schule - sofern sie keine Symptome haben: Die Isolationspflicht wurde in Bayern aufgehoben. Der Regensburger Infektiologe Bernd Salzberger glaubt nicht, dass die neuen Regeln eine große Corona-Infektionswelle auslösen werden. Das sei auch in anderen Ländern nicht geschehen. "Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich langsam in der endemischen Phase. Auch deshalb, weil so viele schon infiziert waren und wir nun eine ganz gute Immunität haben."

Auch Schulleiter Düll erwartet durch diese Lockerung keine weiteren Probleme für den Schulbetrieb. Vielleicht sogar im Gegenteil: "Wenn das Kultusministerium uns nicht verbietet, dass die Symptomfreien kommen dürfen, dann sind sie ja faktisch zum Dienst verpflichtet. Und dann fallen natürlich etwas weniger Lehrer aus, als ich sonst hätte." Klar ist aber auch: Den generellen Lehrermangel wird das sicher nicht auffangen. Und auch nicht den dadurch entfallenden Unterricht.