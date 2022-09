Offene Stellen: Der Bayerischen Polizei fehlt der Nachwuchs

Eva Wenzel hat nach zweieinhalbjähriger Ausbildung zum 1. September eine Stelle bei der Polizei in Coburg angetreten. Die Polizeimeisterin ist stolz, denn die Ausbildung war hart, erzählt sie: "Man musste sehr diszipliniert sein, es gab wenig Privatleben, aber ich habe es nie bereut und bin sehr froh, dass ich jetzt in meiner oberfränkischen Heimat eingesetzt bin."

Mehr Stellen als gute Bewerber bei der Polizei

Rund 800 Auszubildende wurden zum 1. September in Bayern eingestellt, doch zum ersten Mal seit Jahren konnten nicht alle offenen Stellen besetzt werden. 44 Stellen blieben unbesetzt, sagt Jürgen Köhnlein, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Kopfzerbrechen bereitet ihm auch die Qualität der Bewerber. Viele neue Polizeianwärter hätten den Einstellungstest gerade so mit Note 4 geschafft. Die Qualität bleibe auf der Strecke, die Bewerberzahlen seien deutlich rückläufig.

Harte Ausbildungszeit, abwechslungsreicher Job

Der Weg zur Polizeimeisterin war hart, sagt Eva Wenzel, doch der Weg sei das Ziel. Der Umgang mit Menschen, ihr Helferinstinkt und auch der Gedanke, Gerechtigkeit durchzusetzen, habe sie dazu gebracht, sich als Polizeibeamte ausbilden zu lassen. Schon ihr Vater war Polizist, erzählt die 35-Jährige. Aktuell ist sie im Streifendienst in Coburg unterwegs. Später würde sie gerne einmal zur Kriminalpolizei gehen, sich weiter spezialisieren.

Dienststellen haben Personalsorgen

Fünf frisch ausgebildete Beamte hat die Polizei in Coburg zum 1. September zugeteilt bekommen. Für Dienststellenleiter Ralf Neumüller sind die neuen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig, denn viele Beamte gehen heuer in den Ruhestand. Unterm Strich bräuchte er sogar noch mehr neues Personal: "Die Rechnung ist immer Spitz auf Knopf, wir müssen jonglieren, aber wir bekommen das hin." Die Polizei sei ein interessanter Arbeitgeber mit sehr vielen starken sozialen Komponenten, beispielsweise für Alleinerziehende. Allerdings müsse für die kommenden Jahre stark die Werbetrommel gerührt werden, sagt Neumüller. Denn der Bedarf an jungen Beamtinnen und Beamten sei riesig.

Nachwuchsarbeit muss gestärkt werden