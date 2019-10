Offene Hightechwerkstatt wird in Bayreuth wiedereröffnet

In Bayreuth gibt es die einzige offene Hightechwerkstatt Oberfrankens. Sie wird am Samstag (5.10.) in neuen Räumen wiedereröffnet. Von 13 bis 21 Uhr feiert das so genannte FabLab (Fabrication Laboratory) seinen Neustart mit einem Tag der offenen Tür. Der Verein stellt Hightechmaschinen vor. Nach einer Einweisung können 3D-Drucker, Schneideplotter, eine Stickmaschine, eine CNC-Fräse und ein Lasercutter von jedermann und zum größten Teil kostenlos genutzt werden.

Suche nach kostengünstigen Räumen war schwierig

Die Hightechwerkstatt ist auf dem Gelände der Firma Schläger Kunststofftechnik in der Medicusstraße 3 in Bayreuth untergebracht. Zuvor war die Werkstatt in einer anderen Halle untergebracht, musste dort aber ausziehen. Kurze Zeit drohte dem FabLab sogar das Aus. Das Bayreuther Unternehmen Schläger Kunststofftechnik machte dem Verein schließlich das rettende Angebot. Auch Schläger lässt seine Auszubildenden im FabLab schulen.

Regelmäßige Workshops für Schüler und Studenten

Der Schwerpunkt des Fabrication Laboratory (FabLab) liegt in der Bildungsarbeit. Regelmäßig bieten die Ehrenamtlichen Workshops für Schulklassen an. Seit der Gründung des FabLab vor etwa sechs Jahren haben 2.500 Schüler und Studierende an Fortbildungen teilgenommen.

Keine staatlichen Fördergelder, auf Sponsoren angewiesen

Das Angebot der Übungs-Werkstatt soll allen Menschen einen einfachen Zugang zum Zukunfts-Thema Digitalisierung bieten. Das FabLab Bayreuth bekommt keinerlei staatliche Förderung und ist auf Sponsoren und Spenden angewiesen.