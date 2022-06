"Offene Flanke": Die CSU und ihre Frauen

Bei der Frauenquote ist in der CSU Schluss mit demonstrativer Harmonie: Steht dieses Reizthema auf der Tagesordnung eines Parteitags, wirbeln die Delegierten den Zeitplan kräftig durcheinander - und diskutieren besonders kontrovers und leidenschaftlich.

2010 zog sich die denkwürdige Debatte über Stunden, nur mit Mühe brachte die CSU-Prominenz um den damaligen Parteichef Horst Seehofer eine 40-Prozent-Quote für die oberen Gremien durch. Als Nachfolger Markus Söder 2019 die verpflichtende Quote auf Kreisvorstände ausweiten wollte, scheiterte er am Widerstand der Basis. Er wolle nicht ständig mit dem Rechenschieber Quoten überprüfen, wetterte damals ein Kreisvorsitzender.

Wie zuvor schon Seehofer hat auch Söder nach seiner Wahl zum CSU-Vorsitzenden die Frauenförderung zur Chefsache erklärt. Auch weil die CSU bei der Landtagswahl 2018 insbesondere von jüngeren Frauen vergleichsweise wenig Stimmen erhalten hatte, gab Söder die Devise aus, die CSU müsse jünger und weiblicher werden. Seine Bemühungen sind erkennbar - ihre Früchte bisher überschaubar. Wenn der Parteichef am 19. Juni bei der Landesversammlung und 75-Jahr-Feier der Frauen-Union Bayern zu Gast ist, könnte er durchaus Kritik aus den Reihen der CSU-Frauen hören.

Parität unter CSU-Ministern: Erreicht und aufgegeben

Unmut gibt es unter anderem über Söders jüngste Kabinettsumbildungen - weil er hier selbst wieder aufgab, was er schon erreicht hatte. Ab Januar 2020 saßen ein Jahr lang fünf CSU-Minister fünf CSU-Ministerinnen gegenüber. "Damit erreichen wir erstmals in der Geschichte der CSU Parität bei Ministerbesetzungen", betonte Söder seinerzeit.

Seit Januar 2021 hat der Ministerpräsident nach und nach selbst dafür gesorgt, dass sich die Waage wieder stärker zugunsten den Männern neigt. Die CSU stellt inzwischen vier Ministerinnen und sieben Minister - plus Söder als Regierungschef. Die drei Männer, die die Freien Wähler aus ihren Reihen entsandt haben, kommen noch obendrauf.

Eine der Ministerinnen, die im Februar einem Mann weichen musste, ist Kerstin Schreyer. Aus ihrer Sicht war die paritätische Besetzung ein "wichtiger Schritt", ein "Aushängeschild nach außen". Dass es dieses Gleichgewicht nicht mehr gibt, bezeichnet sie im BR-Interview als "sehr schade" und auch als "Rückschritt". Neu ins Kabinett kam unter anderem die Landeschefin der Frauen-Union, Ulrike Scharf. Sie sagt: "Lieber wäre mir natürlich auch ein paritätisches Verhältnis."

Opposition stichelt: "Erbärmlich"

Die Opposition hatte Söders Personalpolitik schon im Februar kritisch kommentiert: "Mit jeder Kabinettsumbildung verlieren die Frauen an Einfluss. Das ist für Bayern im Jahr 2022 erbärmlich", twitterte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Ihr SPD-Kollege Florian von Brunn stichelte im Landtagsplenum in Richtung Söder: "Dass jetzt wieder eine Frau weniger im Kabinett ist, spricht übrigens nicht für die Verlässlichkeit Ihrer Versprechungen."

Die CSU-Abgeordnete Schreyer kritisiert darüber hinaus, dass Frauen meist auf "kleine Ressorts wie Soziales reduziert" würden. Frauen müssten vielmehr auch Schlüsselressorts wie das Innen-, Finanz-, Wirtschafts- oder Bauministerium führen. "Denn das sind die großen, schweren Tanker. Und es kann nicht sein, dass Frauen immer in die kleinen Ressorts verschwinden und bei den großen Ressorts dann keine Frauen sitzen." Schreyer selbst war zunächst Sozial- und später Bauministerin.

"Die Mutter der Kompanie"

Im Gegensatz zur Schwesterpartei CDU waren alle Vorsitzenden der CSU bisher Männer. Mit Christine Haderthauer gab es unter Erwin Huber zwar für knapp zwölf Monate immerhin eine CSU-Generalsekretärin - doch das ist fast anderthalb Jahrzehnte her. Seit drei Monaten haben die Christsozialen zumindest wieder eine Vize-Generalsekretärin: Tanja Schorer-Dremel. Sie soll Söder zufolge "vor allem nach innen" fungieren - als "Mutter der Kompanie".

Schreyer macht keinen Hehl daraus, dass sie diese Charakterisierung für nicht besonders gelungen hält. "Tanja Schorer-Dremel kann mehr", betont die Ex-Ministerin. Die Vize-Generalsekretärin sei eine sehr gute Politikerin. "Man kann, denke ich, gerade bei ihr auch gut formulieren, dass es eine gestandene Frau ist, die der CSU gut tut."

Premiere: Paritätische CSU-Liste

Als Erfolg sieht Frauen-Union-Landeschefin Scharf die CSU-Landesliste zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst: "Wir hatten dort erstmalig eine paritätisch aufgestellte Liste im Reißverschlussverfahren Mann-Frau: 46 Frauen, 46 Männer. Und das ist für mich auch der Maßstab für die Landtagswahl." Auch ein CSU-Sprecher teilt dazu mit: "An dieser Praxis wollen wir auch bei künftigen Listenaufstellungen festhalten."

Für die Zusammensetzung der CSU-Landesgruppe im Bundestag war diese paritätische Aufstellung letztlich aber irrelevant: In den Bundestag zogen ausschließlich Direktkandidaten der CSU ein, Listenkandidaten kamen nicht zum Zug. Die Folge: Der Frauenanteil unter den CSU-Abgeordneten in Berlin beträgt in dieser Legislatur nur rund 22 Prozent - immerhin aber ein Plus gegenüber der Wahlperiode davor (gut 17 Prozent).

CSU-Landtagsabgeordnete: Weniger als ein Viertel sind Frauen

Ein ähnliches Szenario könnte es auch bei der Landtagswahl geben. Schon 2018 waren alle 85 CSU-Abgeordneten direkt in den Bayerischen Landtag gewählt worden - unter ihnen 18 Frauen (21,2 Prozent). Noch niedriger ist der Frauenanteil bei den Fraktionen von AfD und FDP, deutlich ausgeglichener bei Grünen und SPD.

Scheyer hofft zwar, dass der CSU 2023 ein so starkes Ergebnis gelingt, "dass wir Direktmandate holen und Listenmandate". Verlassen dürfe sich die Partei darauf nicht, betont sie. Das bedeute im Umkehrschluss, dass in den Wahlkreisen möglichst viele Direktkandidatinnen aufgestellt werden müssten.

Die CSU-Spitze hat darauf keinen direkten Einfluss - die Entscheidung fällen die Delegierten der Ortsverbände. Schreyer fordert deswegen seit Jahren eine Frauen-Delegiertenquote für die Aufstellungsversammlungen von mindestens 40 Prozent. Scharf appelliert derweil an CSU-Frauen, ihren Hut in den Ring zu werfen - und auch eine Kampfkandidatur gegen Parteifreunde nicht zu scheuen.

CSU-Vorstand: Eine Frage der Betrachtung

Dankbar ist Scharf für die Unterstützung der Frauenquote durch die Parteichefs Seehofer und Söder. Sie hätten die CSU schon weiblicher gemacht. Aktuell gilt laut CSU-Satzung, dass mindestens 40 Prozent der gewählten Mitglieder des Parteivorstands und der CSU-Bezirksvorstände Frauen sein müssen.

Der auf dem Parteitag im September 2021 gekürte CSU-Vorstand hat nach Parteiangaben einen Frauenanteil von 40,5 Prozent - unter den gewählten 42 Mitgliedern. "Kraft Amtes" gehören elf weitere CSUler dem Vorstand an, zum Beispiel die Vorsitzenden der CSU-Arbeitsgemeinschaften, der Generalsekretär und seine Vize, die Chefs der Fraktion und der Landesgruppe im Bundestag. Diese Schlüsselpositionen sind größtenteils mit Männern besetzt. Zusätzlich gibt es noch 27 "kooptierte" Vorstandsmitglieder - 20 von ihnen sind Männer. Im gesamten CSU-Vorstand liegt der Frauenanteil also bei rund einem Drittel.

"Ganz viel viel getan"

Ex-Ministerin Schreyer sieht durchaus auch Fortschritte: Bei der Akzeptanz von Frauen in der CSU habe sich "ganz, ganz viel getan". Sie erlebe, dass die CSU-Männer die Frauen sehr ernst nähmen.

Vor drei Jahren hatte Ex-CSU-Generalsekretärin Haderthauer in einem "Zeit"-Interview noch ein ernüchterndes Bild gezeichnet: Frauen seien nicht systemrelevant in der CSU. "Sie sitzen zwar am Tisch, aber die faktische Macht haben die Männer, und das zeigen sie auch." Sobald im CSU-Vorstand eine Frau das Wort ergreife, sinke die Konzentration der Männer, der Geräuschpegel steige.

"Das war früher so, das ist heute aber nicht mehr so", betont Schreyer. Auch laut Scharf hat die CSU die von Haderthauer beschriebenen Zeiten hinter sich gelassen.

CSU-Mitglieder: Frauenanteil 22 Prozent

Natürlich hängt Frauenförderung auch damit zusammen, wie viele Frauen es in einer Partei überhaupt gibt: Von den rund 135.000 CSU-Mitgliedern sind laut einem Parteisprecher aktuell 22 Prozent weiblich. Damit ist der Frauenanteil zuletzt stetig gestiegen, wenn auch nur leicht. Scharf würde gern hier ansetzen: "Es geht darum, noch mehr Frauen in die CSU zu bekommen - als Mitglieder." Auch die CSU werde spüren, dass sie die Gesellschaft abbilden müsse. "Wir haben über 50 Prozent Frauen in der Gesellschaft, ein bisschen weniger sind die Männer. Und deshalb müssen wir uns zu diesem Ziel hinbewegen."

Schreyer zufolge muss die CSU in erster Linie schauen, mehr Frauen in die Parlamente und in Führungspositionen zu bekommen. Ihr Zwischenfazit: "Diese Flanke haben wir nach wie vor offen."