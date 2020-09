Offene Fahrradwerkstatt Bamberg: Alternative zu vollen Radläden

Jeden Mittwoch ab 18 Uhr sind Matthias Werner und seine Freunde in der Offenen Werkstatt in Bamberg vor Ort. Ehrenamtlich unterstützen die Fahrradfans jeden, der sein Rad wieder fit machen will.

Selbsthilfe bei der Fahrradwerkstatt in Bamberg

"Wir reparieren die Räder nicht, wir helfen den Leuten, die Räder selbst zu reparieren", erklärt Matthias Werner, einer der Verantwortlichen der Fahrradwerkstatt. Hier bekommt jeder die nötigen Hilfestellungen – und das richtige Werkzeug. Für die gewöhnlichen Probleme seien Ersatzteile vorrätig, bei größeren Sachen müssten die Sachen bestellt werden.

Freunde schrauben an Fahrrädern

Die Fahrradwerkstatt entstand vor ein paar Jahren, als sich Bamberger Fahrradfans zusammengefunden haben. Alle im Freundeskreis schrauben einfach gerne in ihrer Freizeit an Rädern. Aus der Gruppe heraus sei die Idee entstanden, dass man auch zusammen schrauben kann. Zunächst habe man sich privat verabredet. "Doch dabei mussten wir das Werkzeug immer hin- und herschleppen. Irgendwann haben wir gesagt: Eigentlich wäre es cool, wenn wir zusammen eine Werkstatt hätten", so Werner.