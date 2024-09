04.09.2024, 12:41 Uhr Bildbeitrag

> Offenbar Messerangriff in der Technischen Hochschule Nürnberg

Offenbar Messerangriff in der Technischen Hochschule Nürnberg

In Nürnberg hat es am Vormittag in der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in der Wassertorstraße einen mutmaßlichen Messerangriff gegeben. Laut Polizei erlitt ein 34-Jähriger dabei Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.