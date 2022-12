"Offen und herzlich": Katholikentag 2026 kommt nach Würzburg

2026 wird der Deutsche Katholikentag in Würzburg stattfinden. Das hat die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Berlin am Samstag einstimmig beschlossen. Sie folgte damit der Einladung von Würzburgs Bischof Franz Jung.

Große Freude in Würzburg

"Ich freue mich aus ganzem Herzen, Sie zum 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg einladen zu dürfen", sagte Bischof Jung. "Würzburg ist eine offene und herzliche Gastgeberstadt. Hier feiern wir ein Fest der Gemeinschaft, des Glaubens, der Vielfalt und des Diskurses. Nach 1864, 1877, 1893 und 1907 findet nun nach über 100 Jahren wieder ein Katholikentag in Würzburg statt – wir sehen dem Großereignis bereits jetzt mit Vorfreude und Spannung entgegen."

Unterstützung vom Diözesanrat

Mit Franz Jung lud auch Michael Wolf, der Vorsitzende des Diözesanrats, nach Würzburg ein. "Würzburg hat ganz eigene Vorzüge. Die Stadt bietet für einen kleineren Katholikentag perfekte Voraussetzungen. Wir sehen darin die große Möglichkeit, den Katholikentag weiterzuentwickeln und ihm ein inhaltlich wie auch organisatorisch verschlanktes Format zu geben. Stadtbild, fränkische Lebensart und nicht zuletzt die aufgeschlossene Bevölkerung werden zudem ihre Anteile zu einer nachhaltigen und dichten Atmosphäre beitragen."

Zweijähriges Event der katholischen Kirche

Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet. Gastgeber ist alle zwei Jahre ein anderes Bistum in Deutschland. Bevor es nach Würzburg geht, findet vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 der 103. Deutsche Katholikentag in Erfurt unter dem Leitwort "Zukunft hat der Mensch des Friedens" statt. Der letzte Katholikentag hat dieses Jahr in Stuttgart stattgefunden.