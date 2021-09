Offen ab Oktober? Wie sich Clubs und Diskos vorbereiten

Der Augsburger Manuel Dietrich, Vollbart, Tattoos, schwarzes Shirt, lehnt an einer großen, hölzernen Flügeltür. Von hier geht es in seinen Club "Barfly". Und an dieser Tür wird auch der Türsteher stehen, sollte es im Oktober wirklich losgehen. Einlassen darf der aber nur Geimpfte, Genesene oder PCR-Getestete.

Schnelltests reichen nicht aus

Dass Schnelltests nicht zum Eintritt berechtigen, sei ein Hindernis für viele Jugendliche, glaubt Dietrich. "Das ist schlicht ein Kostenfaktor. Niemand zahlt 70 oder 100 Euro, um am Wochenende ein bisschen Feiern zu gehen", meint der Clubbetreiber. Es werde also auf Partys unter Genesenen und Geimpften hinauslaufen.

Über eine enge Treppe geht es hinunter in den Gewölbekeller, vereinzelte Wandspots erzeugen Dämmerlicht. Dietrich hat noch mal ordentlich investiert: in Tablets, um die Tests zu scannen sowie in ein Reservierungsportal. Ob sich die Investitionen aber auch auszahlen oder sie überhaupt nötig sind, das weiß er noch nicht.

Clubbetreiber orientiert sich an Konzept Baden-Württembergs

Denn genaue Vorgaben fehlen in Bayern. Deshalb orientiert er sich wie andere Betreiber am Konzept von Baden-Württemberg. Beispiel Lüftungsanlage: In Bayerns Nachbarland sind bei leistungsstarker Belüftung 100 Prozent Auslastung erlaubt und es darf ohne Maske getanzt werden. Ist die Lüftung nicht so effizient, sind maximal 70 Prozent Auslastung erlaubt.

Dietrich hat deshalb auch noch einmal in die Lüftungsanlage investiert, die sich als ein dicker grauer Schlauch über die Decke zieht: "Mit einem extra Filter für Coronaviren, es wurde ein komplett neuer Schlauch eingesetzt, neue Filter eingesetzt und die ganze Anlage gewartet." Das alles in der Hoffnung, dass Bayern es ähnlich wie Baden-Württemberg handhabt.

Ohne Lüftung kommt der Schimmel

Doch noch fehlt die Frischluftzufuhr, die wegen der hohen Stromkosten nur bei Party-Betrieb läuft. Das hat Folgen für den Club: "Da blutet natürlich einem schon das Herz, wenn man den Laden, der jetzt vor drei Jahren komplett renoviert wurde, so sieht. Denn ohne die Lüftung kommt der Schimmel."

Dietrich führt in ein WC. Rötliche Flecken überall an der Decke der Toilette. Und das, obwohl er erst vor zwei Monaten den Schimmel hat entfernen lassen. "Das ist wie die Delta-Variante. Das kommt jetzt noch gravierender."

"Der Staat lässt uns nicht im Stich"

Auf Hilfsgelder musste der Augsburger lange warten. Er arbeitet im Baumarkt, sortiert nachts Pakete, um über die Runden zu kommen. "Jetzt aber lässt uns der Staat definitiv nicht im Stich. Das muss man auch so offen ehrlich sagen", so Dietrich.

Dieses Fazit könnte sich aber ändern, wenn die Staatsregierung wortbrüchig werden sollte und der Clubbetreiber sein "Barfly" im Oktober nicht wieder aufschließen darf.