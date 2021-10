Ofen explodiert: Mann in Bärnau schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Bärnau im Kreis Tirschenreuth ist ein 26 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Auslöser für das Feuer war vermutlich die Explosion eines Ethanol-Ofens, wie die Polizei mitteilt. Das Unglück ereignete sich am Montagabend im Zentrum der Oberpfälzer Kleinstadt.

Schwere Brandverletzungen

Der Wohnungsmieter erlitt bei der Explosion schwere Brandverletzungen. Er konnte sich aus eigener Kraft in eine nahegelegene Gastwirtschaft schleppen. Dort wurde er von den Gästen betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach Angaben der Polizei schwebt der junge Mann nicht in Lebensgefahr.

Brand rasch gelöscht

An der Unglücksstelle waren Feuerwehren aus dem gesamten südlichen Landkreis im Einsatz. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Polizei weiter berichtete. Den Sachschaden in der Wohnung beziffern die Beamten auf rund 30.000 Euro.