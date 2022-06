Özdemir in Bayern: Chancen für Kombihaltung im Kuhstall

Knapp 30 Kühe liegen auf einer sattgrünen Wiese. Die Sonne strahlt, der Himmel ist fast wolkenlos. Im Hintergrund erheben sich die Alpen. Ein Bild wie auf einer Postkarte. Aber im Winter stehen diese Kühe im Stall. Angebunden, fixiert mit einer Kette. Immerhin dürfen sie dann stundenweise raus auf einen sogenannten Winterauslauf, einen betonierten Platz hinter dem Kuhstall. Diese Art der Haltung entspricht keiner ganzjährigen Anbindehaltung, sondern nennt sich Kombinationshaltung.

Kombihaltung: Özdemir bisher vage

Max Müller führt den Hof mit seiner Frau in der 29. Generation. Gleich kommt hoher Besuch aus Berlin. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen will sich das mit der Kombihaltung mal genauer anschauen. Landwirt Max Müller glaubt, "dass die in Berlin wenig Vorstellung haben, was Kombihaltung bedeutet".

Vielleicht werde die Kombihaltung dann nicht verboten, hofft er. Denn laut Koalitionsvertrag will die Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP die "Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden". Doch was bedeutet das für die Kombihaltung? Auch wenn der Koalitionsvertrag bereits gut ein halbes Jahr alt ist, hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir dazu noch nicht klar geäußert. Vielleicht heute?

13.000 Betriebe haben noch Anbindehaltung

Nach aktuellen Auswertungen des Bayerischen Landesamts für Statistik (LfStat) hat noch mehr als die Hälfte der Milchviehbetriebe in Bayern eine Anbindehaltung: Rund 13.000 Stück sind es an der Zahl. Die meisten davon binden ihre Kühe das ganze Jahr im Stall an – das gilt als Auslaufmodell, weil das nicht artgerecht ist.

Aber immerhin 3.000 Betriebe haben wie hier in Holzkirchen eine Kombihaltung. Vor allem im Alpenraum, und das heißt: Von Frühling bis Ende Oktober geht es raus auf die Wiese und nur zum Melken rein in den Stall. Das prägt das Landschaftsbild in den bayerischen Alpen. Und genau dort ist die Kombihaltung besonders stark vertreten.

Es fehlt Geld, Platz und der Hofnachfolger

Vor allem aber spielen auch finanzielle Gründe eine Rolle. Oft können sich viele der kleinen bayerischen Höfe keinen neuen Laufstall bauen. Es fehlt Geld, Platz und oft auch der Hofnachfolger. Da ist Kombinationshaltung eine Alternative: An mindestens 120 Tagen im Jahr müssen sich die Tiere für mindestens zwei Stunden bewegen können. Spezielle Buchten im Stall oder eine befestigte Fläche vor dem Stall genügen. Max Müller bietet auf dem "Stroblhof" seinen knapp 30 Kühen deutlich mehr: Weite Wiesen im Sommer; den kleinen befestigten Auslauf im Winter.

Özdemir zeigt Sympathie für Kombihaltung

Beim Hofrundgang in Holzkirchen zeigt sich Özdemir von der Kombihaltung angetan, sichert aber nichts konkret zu. "Das, was wir hier sehen, finde ich sehr spannend", sagt er. Wann kommt aber eine klare Entscheidung? "Zeitnah", sagt Özdemir. Zeitnah ist in der Politik ein dehnbarer Begriff. "Noch in dieser Legislaturperiode", fügt der Minister hinzu. Klarer ist er bei der ganzjährigen Anbindehaltung: Die dauerhafte Anbindehaltung müsse abgeschafft werden. Das entspreche auch dem Willen der Verbraucher. "Aber wir brauchen praktikable Lösungen, damit die Höfe nicht aufgeben." Eine solche "praktikable Lösung" hat Özdemir eben bei Max Müller in Holzkirchen gesehen. Die Chancen für den Erhalt der Kombihaltung sind also etwas gestiegen.

Landwirt Müller: "Positiver Eindruck"

Fazit: Özdemir legt sich bei der ganzjährigen Anbindehaltung fest und zeigt Sympathien für die Kombihaltung. Für Landwirt Max Müller ein Hoffnungsschimmer, dass er seinen Hof so weiterführen darf wie bisher. "Ich denke schon, dass er einen positiven Eindruck von dem Ganzen gewonnen hat." Unklar aber bleibt, wann der Minister konkret wird und ein Gesetz auf den Weg bringt.