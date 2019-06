Österreichischer Sieg bei Bodensee-Regatta "RUND UM"

Nachtregatta-Sieg im Morgengrauen: Auf den letzten Metern wechselte die Führung bei einem sehr schwachen Wind mehrmals. Zweiter wurde Sammy Smits mit der "Green Horny" vom Yacht-Club Arbon mit einem Rückstand von gut einer Minute. Den dritten Platz belegte sein Vereinskamerad Albert Schiess mit der "Holy Smoke".

Durch die Nacht in neuneinhalb Stunden

Der Sieger brauchte bei meist nordöstlichem Wind gut 9 Stunden und 30 Minuten für die 100 Kilometer lange Strecke von Lindau über Romanshorn, Konstanz, Überlingen und zurück nach Lindau. Beim Start am Vorabend um 19.30 Uhr herrschten noch beste Windverhältnisse und die hunderten Zuschauer am Lindauer Hafen sahen einen dynamischen Start wie selten in den vergangenen Jahren.

Finish im Schleichtempo

Zwei Gewitterausläufer machten in der Nacht den Nordost-Wind zunichte und sorgten für viel Flaute, für die die RUND UM auch bekannt und unter Seglern gefürchtet ist. Mit großem Abstand führend, erwischte die "Skinfit" dann wenige hundert Meter vor dem Ziel am Lindauer Hafen eine komplette Flaute. Fast 30 Minuten Stillstand und die Verfolger holten auf. Das Finish im Schleichtempo entschied dann doch noch der Bregenzer Fritz Trippolt zum verdienten Sieg für sich.

Der bisherige Rekord für den einhundert Kilometer langen Rundkurs liegt bei 4:41 Stunden und stammt aus dem Jahr 2008.