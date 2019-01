Österreich: Tote deutsche Skifahrer bei Lawinenabgang

Bei einem Lawinenabgang sind in der Nähe von Lech am Arlberg am Samstag mindestens drei Skifahrer aus dem Raum Biberach tödlich verunglückt. Die Suche nach einem vierten Mann wurde am Samstagabend nach Polizeiangaben witterungsbedingt vorläufig eingestellt. Wann die Suche nach ihm aufgenommen werden kann ist unklar, die Lawinengefahr sei zu hoch, so ein Sprecher in Lech. Die befreundeten Skifahrer waren den Angaben zufolge auf einer gesperrten Skiroute unterwegs.

Opfer aus Oberschwaben - ein weiterer Skifahrer noch vermisst

Laut Polizei fanden die Retter die Leichen der drei Männer aus dem Raum Biberach im Alter von 32, 36 und 57 Jahren kurz vor Mitternacht. Die noch vermisste Person ist 28 Jahre alt und kommt ebenfalls aus dem Raum Biberach. Alle drei Opfer waren nach Polizeiangaben mit Notfallausrüstung und Lawinen-Airbags unterwegs. "Trotz ausgelösten Airbags", teilte die Polizei mit, "wurden die Personen verschüttet und erlitten Mehrfachverletzungen."

Aufmerksam wurden die Behörden, als am Samstagabend die Frau eines Skifahrers Vermisstenanzeige stellte, gelang es den Helfern schnell, die Gruppe mittels Handy-Ortung zu lokalisieren. Eine Rettungsmannschaft stieg sofort auf.

Unterwegs auf einer der steilsten Abfahrten der Welt

Unterwegs war die Gruppe der Skifahrer auf einer der steilsten Abfahrten der Welt. Der sogenannte "Lange Zug" hat ein Gefälle von rund 80 Prozent und ist eine Skiroute, die dennoch präpariert wird. Am Tag des Lawinenabgangs war die Abfahrt jedoch gesperrt. In in Lech herrschte in dieser Höhe die Lawinenwarnstufe drei mit steigender Tendenz. Laut europäischer Warnskala bedeutet die dritte Warnstufe, dass bereits bei "geringer Zusatzbelastung, vor allem an Steilhängen" Lawinen ausgelöst werden können.

Auf Nachfrage von BR24 versicherte ein Mitarbeiter der Bergbahn, dass die Abfahrt "Langer Zug" weiterhin gesperrt sei und auch bleibe.

Hohe Lawinengefahr im Nördlichen Alpenraum

Die Behörden in Österreich melden derzeit eine erhebliche Gefahr durch Lawinen. Zu den Schneefällen komme Regen und starker Wind. Auch unterhalb von 2.000 Metern kann es zu plötzlichen Lawinen kommen. Einzelne Tourengänger könnten diese bereits auslösen.