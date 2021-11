Österreich prüft Blockabfertigung auch am Walserberg

Kilometerlange LKW-Rückstaus - die gibt's meist an Tagen, an denen Tirol am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein Lastwagen nur blockweise ins Land lässt. Erst am Donnerstag standen die Lastwagen teilweise bis zum Irschenberg. Das zehrt an den Nerven von Auto- und LKW-Fahrern. Die Blockabfertigung ist für viele zum Reizwort geworden.

Ähnliches könnte jetzt auch am Grenzübergang Walserberg bevorstehen. Österreich prüft, wie der Transitverkehr vor allem in Urlaubszeiten besser zu steuern ist. Blockabfertigung ist dabei eine Möglichkeit.

Blockabfertigung würde auch Autofahrer treffen

Eine mögliche Blockabfertigung am Walserberg würde aber nicht nur den Schwerlastverkehr betreffen, sondern auch den PKW-Verkehr. Das hat der Sprecher des Salzburger Verkehrslandesrats Stefan Schnöll auf BR-Anfrage bestätigt. Ein Zeitpunkt für eine Einführung der Maßnahme stehe jedoch noch nicht fest.

Salzburg: Verkehrsaufkommen aus Bayern nicht mehr zu stemmen

Der Grund für Überlegungen zur Blockabfertigung Richtung Süden ist nach Angabe der Salzburger Landesregierung das Verkehrsaufkommen von Bayern Richtung Bundesland Salzburg. An einem Wochenende im vergangenen Sommer wurden 210.000 Fahrzeuge auf Salzburger Autobahnen und Bundesstraßen gezählt. Das sei nicht mehr zu stemmen. Die Abfahrtssperren und die Kontrollen an der Tauernautobahn A10 Richtung Süden würden zwar einigermaßen funktionieren, könnten aber nicht das einzige Mittel bleiben, heißt es von der Landesregierung in Salzburg.