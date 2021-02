Österreich: Ab heute verschärfte Einreiseregeln

Wer ab heute nach Österreich reisen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Und nach wie vor gilt: Jeder der einreisen will, muss sich vorab online registrieren und nach der Einreise erst mal zehn Tage in Quarantäne begeben. Ausgenommen davon sind nur Berufspendler, die haben weiterhin eigene Regeln.

Kontrollen an den Grenzübergängen können zu Staus führen

Die verschärften Corona-Maßnahmen sollen an den Grenzen rigoros überwacht werden. Allein im Allgäu gibt es 16 Grenzübergänge nach Österreich. Bei den beiden größten Grenzübergängen, auf der A7 bei Füssen und der A96 bei Lindau, wird es wahrscheinlich zu Staus kommen.

Auch bei Einreise nach Bayern sind Verzögerungen möglich

In beiden Richtungen muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, denn auch der Einreiseverkehr nach Bayern soll stärker kontrolliert werden, vor allem aus Tirol. Dort hat sich die südafrikanische Corona-Mutation stark verbreitet und eine Ausbreitung nach Bayern soll unter allen Umständen verhindert werden. Selbst komplette Grenzschließungen sind im Gespräch. Wer also nicht aus wirklich zwingenden Gründen nach Österreich muss, sollte es lassen.