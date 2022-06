Oerlenbach: Großeinsatz nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hat für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt zur Brandursache.

Einsatzkräfte mit Großaufgebot vor Ort

Kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte über massive schwarze Rauchentwicklung in der St.-Bruno-Straße informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren neben dem Rauch auch Flammen zu erkennen. In dem Mehrfamilienhaus stand ein Zimmer in Vollbrand. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Oerlenbach, Bad Kissingen, Eltingshausen und Ebenhausen waren mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort. Sie bekamen laut eigenen Angaben den Brand schnell unter Kontrolle und hätten so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert.

Brandursache unklar

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Wohnung, in der eine Familie noch bis gestern lebte, ist unbewohnbar.