ÖPNV: Verband rechnet mit weiteren Preisanstiegen in Bayern

Am Mittwoch hat der Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) Bernd Rosenbusch dem BR gesagt, dass es zu einer massiven Preissteigerung der Tickets kommen könnte. Eine genaue Zahl wollte Rosenbusch nicht nennen, nach Medienberichten könnten es Preiserhöhungen von bis zu 6,9 Prozent sein. Die Verhandlungen liefen noch. Laut Rosenbusch liegen den Gesellschaftern des größten bayerischen Verkehrsverbundes mehrere Tarif-Anpassungsmodelle vor.

Nicht nur München erhöht die Tarife des ÖPNV

Am Freitag soll der MVV darüber in nicht-öffentlicher Sitzung beraten. Die Vorstellungen über die nötige Fahrpreisanpassung gehen laut Rosenbusch bei den Vertretern von Landeshauptstadt München, Freistaat Bayern und der Landräte der acht Verbundlandkreise im MVV stark auseinander. Bei der möglichen Tariferhöhung steht München nicht alleine da.

Bus und Bahn: Ab Januar auch in Nürnberg und Neu-Ulm teurer

In vielen Verbünden erfolgt die jährliche Tarifanpassung zum Fahrplanwechsel am Ende des Jahres. Die Entscheidungen der einzelnen Verkehrsverbünde in Bayern werden also derzeit getroffen. Im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) steigen die Fahrpreise zum 1. Januar 2023 um durchschnittlich 3,02 Prozent an. Das haben Gesellschafterversammlung und der Grundvertrags-Ausschuss des VGN bereits am 28. Juli 2022 beschlossen. Im VGN wird derzeit rund die Hälfte der Kosten für den ÖPNV durch den Verkauf von Fahrscheinen gedeckt, den Rest trägt die öffentliche Hand.

Erst Corona, jetzt explodierende Sprit- und Strompreise

Dazu erklärte die Geschäftsführerin der VGN Anja Steidl: "Die finanzielle Situation der rund 135 Verkehrsunternehmen im VGN ist mehr als angespannt. Nach schwindenden Fahrgastzahlen durch die Pandemie steht mit den explodierenden Energie- und Kraftstoffpreisen die nächste finanzielle Herausforderung vor der Tür."

Ähnlich sieht es in Neu-Ulm aus: Im Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) schlagen die enormen Energiepreissteigerungen zu Buche – und die Lohnsteigerungen, räumte der neue Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Bastian Goßner vor einer Woche ein: "Es ist uns leider nicht möglich, die Preise vor diesem Hintergrund stabil zu halten", so Goßner. Schon ab 1. Oktober steigen also auch im bayerischen Neu-Ulm die Preise um durchschnittlich 7,2 Prozent.

Würzburg und Regensburg warten noch ab

Die Verkehrsverbünde in Würzburg und Regensburg zögern dagegen noch mit einer Preisanpassung. Der Geschäftsführer der Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) Kai Müller-Eberstein erklärt auf BR24-Anfrage, ob und in welcher Höhe die Preise angepasst würde, sei "aktuell noch nicht entschieden".

Auch der RVV spürt die enormen Preissteigerungen beim Sprit und beim Strom. Diese würden derzeit von den Bestellern finanziert, sprich hauptsächlich von Stadt und Landkreis Regensburg. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) schreibt auf Anfrage von BR24, bis Ende des Jahres sei im VVM (Verkehrsverbund Mainfranken) keine weitere Tariferhöhung geplant. Dort sind die Preise bereits zum 1. August um 2,9 Prozent gestiegen.

Das Angebot des 9-Euro-Tickets wurde sehr gut angenommen, so die WVV, "insbesondere an den Wochenenden waren die Verkehrsmittel zu den touristischen Hotspots sehr gut ausgelastet." Wie die Kassenlage nach dem 9-Euro-Ticket genau ausschaut, ist in Würzburg noch nicht absehbar. Andere Verkehrsverbünde dagegen verweisen auf erhebliche Einbußen, die vom Bund aber ausgeglichen werden sollen.

Verband: "Fast unmöglich, aktuelle Preise zu halten"

Landesgeschäftsführer Burkhard Hüttl vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) in Berlin rechnet fest damit, dass auch alle anderen kommunalen Verkehrsbetriebe in Bayern ihre Fahrpreise erhöhen werden: "Es ist fast unmöglich, den Preis auf der aktuellen Höhe zu halten. Neben den Gehaltssteigerungen der Angestellten kostet der Transport mehr, egal ob der Diesel im Bus oder der Strom bei der Bahn."

Hüttl verweist auf die schwierige Lage aller Verkehrsunternehmen: "Als energieintensive Betriebe sind die Unternehmen derzeit erheblich von den hohen Strom- und Dieselkosten betroffen. Auch die Personalkosten sind stark gestiegen." Wie in anderen Branchen müssten Mehrkosten grundsätzlich an die Kunden weitergegeben werden, um die Kosten zu decken, sagt Hüttl.

Derzeit verhandeln die Länder mit dem Bundesverkehrsministerium über einen Ausgleich der aktuellen Mehrkosten von 1,65 Milliarden Euro. Bislang lehnt das Bundesverkehrsministerium eine volle Kompensation ab. Falls es nicht bald zu einer Einigung komme, könnte es zur Ausdünnung des Angebots kommen, fürchtet der Landesgeschäftsführer.

Nach 9-Euro-Ticket: (Noch) keine echte Verlagerung zum ÖPNV

Ob Bus und Bahn auch nach dem 9-Euro-Ticket weiter stark genutzt werden – dazu gibt es Zweifel. Bereits vor zwei Wochen bestätigte der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) dem BR: Das Ticket habe gerade im Freizeitbereich zu mehr Fahrgästen und damit zu mehr Verkehr geführt. Eine echte Verlagerung hin zum ÖPNV habe das Ticket zwar nicht – oder jedenfalls noch nicht – gebracht.