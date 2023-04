ÖPNV-Streik zum Abi-Start: Was passiert bei Verspätung?

Deutsch ist am Mittwoch das erste Fach, dem sich Bayerns Abiturienten im Jahr 2023 stellen müssen. Rund 35.000 Schülerinnen und Schüler starten damit in ihre Abiturprüfungen, etwa 3.300 davon in Unterfranken.

Von ihnen muss wiederum ein kleiner Teil morgen mit einer Hürde kämpfen, die über die Analyse von Gedichten, Dramen, Prosa oder auch Erörterungen hinausgeht. Und das schon auf dem Weg zur Schule. Beschäftigte der Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in Aschaffenburg sind zum Streik aufgerufen. Gut möglich, dass der Bus zur Schule dort, im nördlichen Landkreis Aschaffenburg, morgen verspätet oder gar nicht kommt.

Kultusministerium: Verlorene Zeit wird ausgeglichen

Darauf hat auch das bayerische Kultusministerium bereits reagiert: Auf einer eigens eingerichteten Info-Seite steht: "Schülerinnen und Schüler, bei denen sich der Prüfungsbeginn wegen des Streiks verzögern sollte, erhalten eine entsprechende Verlängerung am Ende der allgemeinen Arbeitszeit."

Dort steht zudem, dass Schüler der Region, die kein Abitur schreiben, dem Unterricht fernbleiben können, wenn Busse und Bahnen sie nicht zur Schule bringen können und keine Alternative besteht. Die Schule muss in diesem Fall jedoch umgehend informiert werden.

Streik in mehreren Bundesländern

Die Gewerkschaft Verdi hat nicht nur im Kahlgrund die Beschäftigten einiger Verkehrsunternehmen, die mehrheitlich öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf Straße und Schiene sowie Schienengüterverkehr betreiben, für Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen.

Auch die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind betroffen, vor allem für Betriebe der öffentlichen Hand, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen. Auf der Website des Kultusministeriums wird bisher nur das Gebiet der Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) als in Bayern betroffene Region aufgeführt.