Nahverkehr: Nach den Pfingstferien wird es enger in Bus und Bahn

Aktuell nutzen etwa halb so viele Fahrgäste wie vor Corona die öffentlichen Verkehrsmittel in Bayern. Das dürfte sich in der kommenden Woche ändern. Die Pfingstferien sind zu Ende, ein großer Teil der Schüler muss wieder in den Präsenzunterricht.

Volles Fahrplanangebot und zusätzliche Züge

Allen öffentlichen Verkehrsunternehmen in Bayern gemeinsam ist, dass sie nach den Pfingstferien wieder das volle Fahrzeugprogramm an den Start bringen. Zusätzliche Busse und Züge kommen, in den Städten werden die Takte ergänzt. Es gibt Verstärkerzüge, nicht nur in die Ausflugsgebiete, sondern vor allem auch für Pendler. Sie sollen für mehr Platz sorgen, der auch gebraucht wird.

In der Hauptverkehrszeit kann es mit dem Abstand schwierig werden

Wer nicht unbedingt in der Hauptverkehrszeit fahren müsse, sollte spätere Züge nehmen, empfiehlt beispielsweise eine Sprecherin der S-Bahn München. Die Münchner Verkehrsgesellschaft hatte im Vorfeld um einen gestuften Schulbeginn gebeten. Alle Betriebe haben schon in den letzten Wochen die Reinigung verstärkt - auch während des Tages.

"Die Reinigung an den Wendebahnhöfen wurde intensiviert. Täglich finden rund 450 Wendereinigungen bei der S-Bahn München statt. Alle eingesetzten S-Bahn-Züge werden mindestens dreimal am Tag gereinigt. Einen besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Kontaktflächen, Haltestangen und Griffe." Sprecherin der S-Bahn München

S-Bahn und Bayerische Regiobahn appellieren an Eigenverantwortung

Gleichwohl appellieren die Nahverkehrsunternehmen auch an die Fahrgäste. Wenn es also enger wird, gilt es, in Eigenverantwortung für sich und andere zu sorgen, Mund und Nasenschutz zu tragen, in die Armbeuge zu niesen und zu husten, sowie sich um Abstand und Rücksicht zu bemühen.

Beim Einsteigen gilt die Bitte, sich an den Bahnsteigen zu verteilen und an allen Türen einzusteigen. Oder eben zu überlegen, ob auch eine spätere Fahrzeit möglich ist, so die S-Bahn und die BRB, in der die Bayerische Oberlandbahn aufgegangen ist.

Hohe Maskenmoral in Zügen und Bussen des öffentlichen Nahverkehrs

Tatsächlich ist im öffentlichen Nahverkehr die Maskenmoral gut bis sehr gut, vor allem in den Fahrzeugen. Das sagen die Unternehmen übereinstimmend. Die Münchner MVG spricht von 99 Prozent der Fahrgäste, die Mund und Nase mit Maske oder Tuch vorschriftsmäßig bedecken.

Das Fahren unter Coronabedingungen ist inzwischen für viele alltäglich geworden, so versuchen die Menschen beispielsweise gar nicht mehr an der ersten Tür in Busse zu steigen. Sie wissen, dass die Vordertür gesperrt ist, so dass der Fahrer abgeschirmt ist. Innen ist der Fahrerbereich mit rot-weißem Absperrband gekennzeichnet.

Am Bahnsteig mehr Menschen "oben ohne"

An den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen ist die Maskenmoral dagegen nicht ganz so hoch, trotzdem spricht beispielsweise die Münchner MVG von über 90 Prozent. Viele setzen dann eine Maske auf oder ziehen ein Tuch über, wenn sie einsteigen, sagt MVG-Sprecher Matthias Korte.

Fahrpersonal ermahnt Maskenverweigerer ohne Attest

Grundsätzlich heißt es, dass Schaffner und anderes Personal Fahrgäste ans Maskentragen erinnern sollen. Das heißt, die Mitarbeiter sprechen Fahrgäste an und erklären ihnen die Maskenpflicht. Die meisten seien dann auch einsichtig, heißt es von MVG-Sprecher Korte.

Es gibt Menschen die vom Tragen einer Maske befreit sind und das mit einem ärztlichen Attest nachweisen. Das wird geprüft. Wer aber kein Attest hat und auch sonst nicht einsichtig ist, muss entweder den Bahnhof verlassen oder den Zug oder Bus an der nächsten Haltestelle verlassen.

Uneinsichtige Maskenverweigerer riskieren eine Anzeige

Bei hartnäckigem Widerstand riskieren Maskenverweigerer sogar, dass die Polizei hinzugezogen wird. U-Bahn-Wache und Sicherheitsmitarbeiter der S-Bahn können Menschen festhalten und die Polizei rufen. Wenn es so weit kommt, drohen Anzeigen und Bußgelder.