ÖPNV: Montag ganztägige Warnstreiks in München und Ingolstadt

Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird wieder gestreikt: Betroffen von den ganztägigen Warnstreiks sind in Oberbayern Ingolstadt und München. Regional- und S-Bahnen fahren ganz normal, die Bauarbeiten an der Münchner Stammstrecke sind Montag Früh beendet. Laut Verdi streiken in Oberbayern am Montag nur die Beschäftigten der öffentlichen Arbeitgeber im Nahverkehr, nicht - wie in anderen Regionen Bayerns - die der privaten Omnibusunternehmen. Der ÖPNV fällt übrigens nicht unter eine Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst.

In München eventuell 20-Minuten-Takt bei Bussen

Bis auf die S-Bahn in München werden alle anderen Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs in der Landeshauptstadt bestreikt: So bleiben laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die U-Bahnen Montagfrüh erst einmal im Depot. Die MVG hofft, einzelne Linien nach und nach in Betrieb nehmen zu können, sofern genügend Fahrer den Streikaufruf verweigern. Genauso stark ist laut MVG die Trambahn eingeschränkt. Zumindest bei Bussen will man auf möglichst vielen Linien einen 20-Minuten-Takt anbieten. Laut Verdi wird der Warnstreik in München um 20 Uhr beendet.

Massive Ausfälle auch in Ingolstadt

In Ingolstadt rechnet man mit massiven Ausfällen sowohl im Linienverkehr der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft, als auch beim Stadtbus sowie beim Airport-Express. Der Warnstreik geht laut Verdi bis zum Dienstschluss in der Nacht.

Verdi fordert vor allem die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden, was die Arbeitgeber bislang ablehnen. Ende Oktober beziehungsweise Anfang November werden die Verhandlungen zu den verschiedenen Tarifverträgen im ÖPNV weitergehen.