Tipps für Bus und Bahn: Was man im ÖPNV beachten sollte

Öffentlicher Nahverkehr mit dem 9-Euro-Ticket bedeutet, sehr günstige Fahrmöglichkeiten - aber er ist eben auch öffentlich und möglicherweise mit viel Nähe verbunden. Gerade weil man sich in Bussen und Zügen mit vielen Menschen auf engem Raum befindet, gilt es einiges zu beachten.

Viele sind teils seit ihrer Schulzeit nicht mehr Bus gefahren, abgesehen vielleicht von einer Fahrt mit dem Reisebus oder einem Transfer zum Hotel am Urlaubsort. So gibt es zum Beispiel in Bus und Bahn nicht so viel Platz für Gepäck wie bei der Fahrt mit dem Auto. Auch die Maskenpflicht gilt im Nahverkehr in Bayern. Ein Überblick der wichtigsten Tipps:

Welcher Zug ist der richtige? Anzeigen im Netz und an den Fahrzeugen

Augen auf – es empfiehlt sich erst der Blick ins Netz und dann vor allem am Bahnhof auf die Anzeigetafeln und die Fahrzeuge. Die gelben Aushänge an den Bahnhöfen und auf Fahrplänen zeigen planmäßige Abfahrtszeiten.

Die Deutsche Bahn und Verkehrsverbünde bieten nützliche Apps an: Zum Beispiel den DB Navigator, oder die MVV-App. Diese Apps können kostenlos aufs Handy heruntergeladen werden. Auch bei den Verkehrsunternehmen, etwa der Bayerischen Regiobahn oder dem ALEX gibt es Auslastungsanzeigen. Eine Faustregel von Edmund Lauterbach von Pro Bahn lautet: "Wo es auf der Straße voll werden kann, werden auch die Züge nicht leer sein." Das betrifft gerade an Wochenenden auch Züge in die Ausflugsgebiete. Generell gilt das 9 Euro-Ticket in allen Zügen mit den Kürzeln RB, RE, S, und den Bussen.

Damit der Fahrgastwechsel an den Haltestellen schnell klappt: Sich in den Zügen bereits vor der Einfahrt in die Haltestelle zu den Türen bewegen, rät Stefan Hofmeir von der "Aktion Münchner Fahrgäste" - und sich dann auf den Bahnsteigen verteilen. Züge füllen sich erfahrungsgemäß vor allem in der Mitte, dort herrscht das größte Gedränge, aber vorne oder hinten gibt es oft noch Sitzplätze. An Kopfbahnhöfen lohnt es sich oft weiter durchzugehen, denn da wird es leerer.

Früh am Bahnhof sein und Geduld mitbringen

Einige Minuten früher da zu sein, erspart manchen Stress. Bekanntermaßen bemühen sich die Bahnen um Pünktlichkeit, aber das gelingt nicht immer. Außerdem gelten Züge mit einer Verspätung bis zu fünf Minuten als pünktlich. Also auch etwas Geduld mitbringen.

Sehr gute Chancen auf einen Sitzplatz haben Fahrgäste an den Bahnhöfen, wo Züge beginnen. So starten zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof Regionalzüge in alle Richtungen. Doch auch S- und U-Bahnen fahren etwa im MVV-Gebiet teilweise weit raus. Hier haben die Verkehrsverbünde bereits Ausflugstipps gesammelt, die Fahrmöglichkeiten an weniger überlaufene und trotzdem sehr sehenswerte Ausflugsziele bieten.

Grüppchen und Familien sollten damit rechnen, dass sie sich vielleicht aufteilen müssen, weil nicht alle beieinander Platz finden. Wenn es nicht klappt, empfehle es sich vorab für diesen Fall ein "Reiseziel B" zu planen, empfiehlt Hofmeir. Für die S-Bahn München gilt: Richtig stehen: Züge sind oft nicht so lang wie die Bahnsteige. Außerdem lässt die S-Bahn nicht immer die volle Zuglänge fahren. Es gibt also Langzüge, Vollzüge und Kurzzüge. Steht man falsch, wenn ein Kurzzug kommt, muss man gegebenenfalls rennen, um ihn noch zu erreichen.

In beliebten Ausflugszielen mit vollen Zügen rechnen

Die Züge in die bekannten Ausflugsgebiete sind bereits zu den Stoßzeiten (bis mittags hin, ab 17 Uhr zurück) meistens schon jetzt voll. Deshalb Alternativen überlegen. Bei der Rückfahrt von den Ausflugsgebieten nicht den letzten Zug einplanen, der könnte etwas voll werden. Bahn und Verkehrsverbünde geben Tipps.

So hat etwa die BEG zusammen mit Bahnen und Verbünden kurz vor dem Start des 9-Euro-Tickets eine Online-Broschüre veröffentlicht. Hier sind Ziele in Bayern aufgeführt, allein 90 davon befinden sich in Oberbayern.

Verpflegung, Imbiss, Snacks?

Einen Speisewagen sucht man im Nahverkehr vergeblich. Auch Onboard-Verpflegung das vom Personal in den Zugabteilen angeboten wird, gibt es in den meisten Regionalzügen nicht.

Auch Bahnhofsgaststätten oder Kioske gibt es längst nicht mehr überall - insbesondere dort nicht, wo es sich nicht um Bahnhöfe sondern um "Haltepunkte" handelt, etwa bei der S-Bahn. Deshalb ist es selten ein Fehler, Getränke und Proviant mitzunehmen.

Wie ist es mit dem Gepäck?

Gepäckablagen fehlen teilweise völlig oder sie sind recht begrenzt, so kann man seine Jacke wohl in die S-Bahnablage stopfen, aber einen Koffer kaum. Gepäck sollte deshalb möglichst so gestaltet werden, dass man alleine damit klarkommt - auf touristischen Strecken in den Hauptverkehrszeiten sollte eher kleineres Gepäck gewählt werden, rät auch Franziska Hartmann vom MVV.

Wer mit leichtem Gepäck reist, sollte darauf achten, ihn in den Verkehrsmitteln nicht unbedingt auf dem Rücken zu tragen, weil es dadurch für andere eng werden kann. Rucksäcke sollten auch nicht auf die Sitze gestellt, sondern am besten auf dem Boden platziert und unter den Sitz geschoben werden. Insgesamt gibt es aber eher wenige Abstellmöglichkeiten - bei den umgebauten S-Bahnzügen sind zwar entsprechende Flächen an den Türen gekennzeichnet, jedoch kann auch das schwierig werden, wenn der Zug sehr voll ist.

Berthold Maier vom Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr zitiert den Wiener Josef Otto Slezak, der einmal gesagt haben soll: "Gepäckauflagen moderner Züge sind kaum ausreichend für das Badezeug eines Nudisten." Das war auf die Wiener Straßenbahn gemünzt, aber es stimmt auch für Straßenbahnen in Augsburg, München oder Nürnberg. In Doppelstockzügen etwa ist oben die Sicht besser, dafür gibt es recht wenig Platz, aber diese Züge haben auch eine Toilette.

Toiletten in Zügen

Regional- und Nahverkehrszüge sind mit Zugtoiletten ausgestattet. Maier nennt als goldene Regel: Verlasse sie so, wie Du sie antreffen willst. Das Problem: Es gibt immer wieder Toilettenstörungen und die Toiletten sind abgeschlossen.

In S-Bahnen, U-Bahnen oder Nahverkehrsbussen gibt es keine Toiletten. An Bahnhöfen gibt es meist WCs, diese sind unter Umständen kostenpflichtig, aber dafür sauber.

Die Fahrt im ÖPNV – Rücksichtsvoll fährt sich’s leichter

Weil Regionalzüge sehr weit fahren, lohnt es sich, etwas zum Lesen oder Hören mitzunehmen. Radio, Podcasts, Hörbücher bieten sich an. Dabei empfiehlt Maier gute Kopfhörer, die andere Mitfahrer nicht "beschallen".

Fazit: Das 9-Euro-Ticket ist konkurrenzlos günstig für Fahrten durch Deutschland. Weil es sozusagen ganz Deutschland zu einem Verbundgebiet macht, lohnen sich auch Städtereisen. Damit die Fahrten möglichst Freude machen und wenig Frust auslösen gilt ein Rat, von Stefan Hofmeier an Neukunden "immer freundlich bleiben. Gerade in übervollen Zügen kann die Gesamtstimmung schnell kippen. Es müssen alle leiden, wenn irgendwo ein Streit ausbricht und eine Fahrt deswegen nicht mehr fortgesetzt werden kann." Aber das wird hoffentlich selten der Fall sein.