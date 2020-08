ÖPNV: Maskenpflicht an Haltestellen wird oft vergessen

Die meisten Menschen in Schwaben halten sich an die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Dieses Fazit ziehen die Polizeipräsidien Schwaben Süd/West in Kempten und Schwaben Nord in Augsburg nach einem Aktionstag. Am Donnerstag hatte die Polizei in ganz Bayern die Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV kontrolliert.

Polizei: Viele Verstöße an Haltestellen

Schwabenweit zählte die Polizei im Kontrollzeitraum zwischen 7 und 22 Uhr rund 850 Verstöße. Mehr als 340 davon wurden in Augsburg festgestellt. Den Großteil der Verstöße registrierte die Polizei nicht in den Verkehrsmitteln, sondern an den Haltestellen. Viele der Kontrollierten gaben laut Polizei an, nicht gewusst zu haben, dass die Pflicht auch dort besteht. Die meisten zeigten sich aber einsichtig und hatten auch Mund-Nasen-Bedeckungen dabei. In diesen Fällen blieb es bei mündlichen Verwarnungen.

Maskenpflicht trotz Hinweis missachtet

Anders bei einem Fall in Gersthofen: Dort hatte die Polizei eine Gruppe Jugendlicher ohne Masken an einer Bushaltestelle auf die geltenden Regelungen hingewiesen. Alle jungen Leute legten daraufhin ihre Mund-Nasen-Bedeckung an. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später erneut an der Gruppe vorbeikamen, hatte ein 15-Jähriger seine Maske bereits wieder abgenommen. Er muss jetzt mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechen.

Ohne Mund-Nasen-Schutz in der Straßenbahn

In den Bussen und Straßenbahnen hielten sich so gut wie alle Fahrgäste an die Maskenpflicht, so das Fazit der Polizei in Schwaben. In einigen Fällen sei ein Hinweis auf die richtige Trageweise der Mund-Nasen-Bedeckung nötig gewesen. Vereinzelt gab es aber auch Verstöße: In Augsburg erwischten die Beamten einen 24-Jährigen, der ohne Mund-Nase-Schutz in der Straßenbahn saß. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Lob für die Fahrgäste

Die beiden Polizeipräsidien in Schwaben zeigten sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Schwerpunktaktion und lobten die "hohe Disziplin" der Bürgerinnen und Bürger. Sie riefen die Fahrgäste dazu auf, die Maskenpflicht im ÖPNV und an den Haltestellen weiterhin einzuhalten.

