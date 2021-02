ÖPNV in Fürth und Nürnberg stellt Fahrpläne wieder um

Da ab kommenden Montag weitere Klassenstufen in den Präsenz- oder auch Wechselunterricht gehen, erweitert die VAG in Nürnberg und die infra in Fürth ihr Fahrplanangebot.

Kürzerer Takt und Verstärkerfahrten

So wird die U-Bahn-Linie U1 von Langwasser-Süd nach Fürth-Hardhöhe wieder alle Stationen im Drei-Minuten-Takt anfahren. Auch die Buslinie 99 von Höfles nach Buch stellt auf den normalen Jahresfahrplan um. Darüber hinaus setzt die VAG im Busbereich wieder zusätzliche Verstärkerfahrten im Schülerverkehr ein, um die Platzkapazitäten für die Schüler zu erhöhen.

Normalfahrplan bei infra

Die infra in Fürth weitet ebenfalls ab Montag den derzeit gültigen Fahrplan aus. Ab dem 22. Februar 2021 fahren die Fürther Busse von Montag bis Freitag nach dem Normalfahrplan. Das bedeutet, dass auch die mit "V01" gekennzeichneten Schulfahrten wieder stattfinden. Da die Geschäfte weiterhin geschlossen sind, gilt samstags weiterhin der Sonntagsfahrplan. Die Nightliner fahren unverändert bis auf Weiteres nicht.

Die infra weist zudem darauf hin, dass Fahrgäste ab 15 Jahren eine FFP2- oder eine gleichwertige Maske tragen müssen. Für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske). Jüngere Kinder sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Diese Regelungen gelten bereits an den Haltestellen oder den U-Bahnhöfen.