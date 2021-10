ÖPNV im Selbstversuch - von Regensburg nach Neuschönau

Vor Kurzem hat das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene eine Studie zum öffentlichen Nahverkehr herausgegeben, die bundesweit alle Landkreise nach ihrer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr beurteilt. Das Ergebnis: Niederbayern und die Oberpfalz sind die Verlierer in Sachen Nahverkehr.

Schlusslichter: Dingolfing-Landau, Straubing-Bogen und Cham

Die ersten drei Plätze der am schlechtesten an den ÖPNV angebundenen Landkreise belegen Dingolfing-Landau, Straubing-Bogen und der Landkreis Cham. Laut der Untersuchung sind die Menschen nirgendwo sonst so schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Aber ist es wirklich so schlimm, wie es in der Studie dargestellt wird und gilt das auch für alle Zielgruppen gleichermaßen?

Vier Stunden mit dem ÖPNV für hundert Kilometer Luftlinie

Das verlangt nach einem Selbstversuch: Von Regensburg aus will ein BR-Reporter, ausschließlich mit dem ÖPNV, nach Neuschönau ins Tier-Freigelände im Nationalparkzentrum Lusen. Gut einhundert Kilometer Luftlinie liegen zwischen ihm und seinem Ziel im Landkreis Freyung-Grafenau. Mit dem Auto braucht er für die Strecke gute anderthalb Stunden. Mit dem ÖPNV dauert es laut App knappe vier Stunden.

Mit dem Zug durch den Landkreis Straubing-Bogen

Los geht es um kurz nach neun mit dem Zug. Die Uhrzeit ist nicht willkürlich gewählt: Erst ab 9.00 Uhr ist das Bayern-Ticket der Deutschen Bahn gültig. Der Zug der Agilis ist an diesem Morgen noch dünn besetzt, als es durch den Landkreis Straubing-Bogen geht. Er belegt Platz drei der am schlechtesten an den öffentlichen Nahverkehr angebundenen Landkreise - bundesweit.

Laut der Studie leben hier nur knapp 39 Prozent der Menschen in einer von der Allianz pro Schiene gewählten Reichweite zu ÖPNV-Anschlussstellen: weniger als 600 Meter bis zur nächsten Bushaltestelle oder 1.200 Meter bis zum nächsten Bahnhof, wobei die Stationen werktags mindestens zehn Fahrten pro Richtung anbieten müssen.

"Du brauchst ein Auto" im Landkreis Straubing-Bogen

Mit dem Zug unterwegs an diesem Morgen ist auch Manuel. Er stammt aus dem Landkreis Straubing-Bogen: "Du brauchst ein Auto oder jemanden, der dich fährt, sonst geht gar nichts", erzählt der 32-Jährige. Auf dem Land sei es mit dem öffentlichen Nahverkehr besonders schlimm: "Parkstetten geht vielleicht grade noch. Da kann man zu Fuß hingehen. Und alles was dahinter ist, fährt in der Früh ein Bus und nachts ein Bus. Vielleicht einmal in der Mittagszeit, wenn die Schüler heimfahren, aber das war es", schimpft der Straubinger. Wer aus dem Zug aus dem Fenster schaut, merkt davon wenig. Kleine Orte ziehen vorbei, Wiesen und Felder - eine trügerische Landidylle.

Verkehrsknotenpunkt Plattling

In Plattling im Kreis Deggendorf angekommen, steht der Umstieg in die Waldbahn an. Plattling ist trotz seiner geringen Einwohnerzahl ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Niederbayern. Es gibt Direktverbindungen nach München, Regensburg und Passau, der ICE verkehrt auf der Strecke. Der Umstieg in Plattling klappt nahtlos, die Waldbahn steht schon bereit.