ÖPNV: Fürstenfeldbruck und Dingolfing-Landau: Himmel und Hölle

Bei der bundesweiten Studie der Allianz Pro Schiene belegt der niederbayerische Landkreis Dingolfing-Landau in Sachen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) den traurigen letzten Platz. Fürstenfeldbruck in Oberbayern dagegen landet bei der bundesweiten Studie als bester bayerischer Landkreis auf Platz zwei. Was könnten die Gründe dafür sein?

Schlechte Anbindung im Kreis Dingolfing-Landau

Untersucht wurde, wie gut für die Menschen Busse und Bahnen erreichbar sind. Laut Studie wohnen im Landkreis Dingolfing-Landau nur knapp 30 Prozent der Menschen maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle und maximal 1.200 Meter von einem Bahnhof entfernt, die mehr als 20 Mal pro Tag angefahren werden.

Einmal am Tag fährt der Schulbus

Ein typisches Beispiel aus Oberwolkersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau: Einmal am Tag fährt aus dem 300-Einwohner-Dorf morgens ein Schulbus in die Kreisstadt nach Dingolfing. Den hat Franziska Sänftl jahrelang benutzt, um ins Gymnasium zu kommen. Inzwischen hat sie ihr Abitur und einen Freund. In der Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln aber hat sich nichts verbessert. "Wenn ich zu meinem Freund fahre", erzählt Franziska Sänftl, "der wohnt 32 Kilometer von hier entfernt im Landkreis, dann brauche ich mit dem Auto 32 Minuten, mit Bus oder Bahn acht Stunden".

ÖPNV vs. Individualverkehr: Eine Frage des Stellenwerts?

Der letzte Platz für den Landkreis Dingolfing-Landau im bundesweiten ÖPNV-Ranking sei kein Zufall, sagt die 20-Jährige. Sie sitzt als jüngstes Mitglied inzwischen für die Grünen im Kreistag und sagt: "Ich glaube, dass die Studie zeigt, wie schlecht es um den ÖPNV in unserem Landkreis steht. Der ÖPNV hat einfach nicht den gleichen Stellenwert wie der Individualverkehr mit Verbrennungsmotoren".

Landrat: "Studienergebnis ist zu einseitig"

Dingolfings Landrat Werner Bumeder (CSU) stört, dass der Parameter "Nähe zu Bahnhöfen" in der Studie eine so wichtige Rolle spielt. "Ich bedauere natürlich sehr, dass wir in der Studie den letzten Platz einnehmen und ich will auch nicht verschweigen, dass wir beim Öffentlichen Personennahverkehr deutliche Verbesserungen umsetzen können", sagte Bumeder dem Bayerischen Rundfunk. "Das Ergebnis der Studie ist aus meiner Sicht aber etwas zu einseitig. Die Parameter, die angewendet wurden, verzerren das Bild. Wir haben Luft nach oben, aber an letzter Stelle in Bayern oder in ganz Deutschland sehe ich unseren Landkreis nicht", so der seit zwei Jahren amtierende Landrat.