Zu selten, zu umständlich, zu langsam – Ihre ÖPNV-Erfahrungen

Vielen zufriedenen Fahrgästen stehen in Bayern viele Menschen gegenüber, die mit Takten, Anschlüssen und der Entfernung zu Haltestellen nicht zufrieden sind. Das Grundproblem für die Anbieter: Je weniger Fahrgäste die Angebote nutzen, umso weniger lohnen sie sich für die Verkehrsunternehmen.

Noch gibt es zu wenige Alternativen, die auch in kleineren Dörfern quer durch den Freistaat einen regelmäßigen ÖPNV bereitstellen. Doch wie viele der eingereichten Beispiele zeigen, liegt auch bei bestehenden Angeboten einiges im Argen.

Kein Durchblick im Tarifdschungel

Für eine Fahrt von Kirchroth (Lkr. Straubing-Bogen) nach Deggendorf suchte BR24-Leserin Daggy Meier in der App der Deutschen Bahn Infos und war hinterher kaum schlauer. Sie schreibt, dass sie zunächst einen Bus nehmen müsste, dessen Fahrplan kaum auffindbar ist, anschließend müsste sie mit zwei Zügen fahren: "Drei Betreiber, drei Tarife - und abends fährt überhaupt nichts mehr. Wie recherchiere ich Busverbindungen und die Umsteigemöglichkeiten?"

Wenn allein das Umsteigen länger dauert als die Autofahrt

Dass auch in einem Ballungsraum nicht unbedingt der ÖPNV das Mittel erster Wahl sein muss, zeigt das Beispiel von Katrin Bechhofer aus München. Je nach Verkehrslage fährt sie mit dem Auto zwischen zwölf und 20 Minuten zu ihrem Arbeitsplatz. Mit dem Bus wäre sie genauso schnell – würde nicht allein die Wartezeit beim Umsteigen von einem in der anderen Bus 18 Minuten betragen. Da es keinen Sitzplatz an der Haltestelle gibt, fehlt auch jeglicher Komfort. Ihr Fazit: Zeit und Stress sparen - lieber mit dem Auto fahren.

Arbeiten im Schichtdienst – Pendeln fast unmöglich

Etwa 40 Kilometer liegen zwischen Aschaffenburg und Miltenberg – zwei unterfränkischen Städten. Doch für Regina Herler eine unüberbrückbare Distanz, da sie im Zwei-Schicht-System arbeitet. Zur Frühschicht käme sie mit dem ersten Zug des Morgens über eine halbe Stunde zu spät in Miltenberg an (6.35 Uhr), nach der Rückfahrt von der Spätschicht fahren in Aschaffenburg keine Busse mehr.

Auch die Kinderkrankenschwester Ines Leitenbauer aus Farchant (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) beklagt, dass der Fahrplan zu ihrem Arbeitsort Murnau so viele "Lücken" hat, dass sie zur Arbeit in der Klinik entweder viel zu früh oder zu spät ankäme. An Sonntagen gibt es sogar gar keine für sie passende Verbindung. "Auf den PKW angewiesen zu sein ist bei den hohen Benzinpreisen echt bitter", schreibt sie.

Schulbusse sind kein hochwertiger ÖPNV

Jörg Friedrich bemängelt, dass sich im Landkreis Dachau bei den Regionalbussen in den letzten 40 Jahren aus seiner Sicht nicht viel geändert habe und die Grundversorgung sich vor allem auf Schulbuslinien beziehe.

Den BR24-Leser ärgert es, dass es heißt: die Linien würden eigenwirtschaftlich vom Regionalverkehr Oberbayern betrieben, da habe der Landkreis keine Handhabe. "Zwischendurch sind aber im Fahrplan immer wieder mehrstündige Lücken. Hier fehlen die Synchronisierung und ein erkennbarer Takt. Irgendwie nimmt sich keiner dieses Themas an." Friedrich wünscht sich "mehr Engagement und Leidenschaft der Aufgabenträger".