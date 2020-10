ÖPNV: Drohen neue Warnstreiks im Nahverkehr?

Verdi will bundesweit einheitliche Bedingungen

Auf rund 87.000 Beschäftigte bundesweit kommt der öffentliche Personennahverkehr. Wenn die streiken, stehen viele Räder still. Und das könnte bald schon wieder der Fall sein. Denn es klingt auf Nachfrage nicht so, als ob die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände sich auf das einlässt, was Verdi fordert: Verhandlungen über bessere und bundeseinheitliche Bedingungen für die Beschäftigten.

Kommunale Arbeitgeber verweisen auf andere Verhandlungen

Noch wird in jedem Bundesland getrennt verhandelt. Die Gespräche zu bündeln haben die Arbeitgeber bereits Mitte September abgelehnt - mit einem einstimmigen Votum. Verdi spricht von Blockadehaltung. Bis heute früh erwartet die Gewerkschaft eine Zusage für ein Treffen. Wenn die nicht kommt, will sie bald schon wieder Fahrerinnen und Fahrer zum Protest aufrufen. Die Arbeitgeber weisen auf ihr Problem hin: Sie hätten kein Mandat für solche Gespräche. So lange in den Ländern verhandelt werde, könne man nicht bundesweit etwas besprechen - es sei denn, sie stimmten sich ab und es gebe doch noch ein Mandat. Das ist aber eher unwahrscheinlich.

Wieder könnten die Fahrzeuge stehen

Und so müssen sich die Fahrgäste wohl darauf einstellen, dass Bus, Straßenbahn oder U-Bahn demnächst wieder im Depot stehenbleiben. Man werde der Gewerkschaft am Freitag in der Früh antworten – teilte die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände dem Bayerischen Rundfunk mit.

Verdi will dann gleich erklären, ob weitere Aktionen geplant sind.