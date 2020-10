Sorge wegen "Corona-Winter": Verkehrsbetriebe beruhigen

Am Stiglmaierplatz in München steigen Fahrgäste aus der Tram, kommen aus der U-Bahn-Station – mit dabei der Mund-Nasen-Schutz. "Ich hab' speziell für solche Situationen eine FFP2-Maske. Weil so viele Leute dicht auf dicht sind, der eine hat seine Maske unter'm Kinn hängen und hustet. Da will man sich einfach schützen und ich bin auch nicht mehr die Jüngste", sagt eine Frau. Eine andere sagt, dass sie sich schon ein bisschen Gedanken macht, sich aber soweit ganz sicher fühle.

Appell an Vernunft der Fahrgäste

Die Maskenpflicht soll in München in den kommenden Monaten durch zusätzliche Schwerpunktkontrollen überprüft werden, sagt Matthias Korte. Er ist der Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). "Wenn sich alle an die Verhaltensregeln halten, muss sich in öffentlichen Verkehrsmitteln auch im Winter niemand Sorgen machen", sagt er. Die allermeisten Fahrgäste halten sich ihm zufolge an die Maskenpflicht. Trotz Maske gelte: Niesen und Husten in die Armbeuge. Weitere Maßnahmen sind laut des MVG-Sprechers Stoßlüften an jeder Haltestelle und die verstärkte Reinigung der Busse und Bahnen. Außerdem sei die Reisezeit im ÖPNV recht kurz, in der Regel unter zehn Minuten. Über diesen Zeitraum müsse sich niemand Sorgen machen, mit anderen Leuten in Bahn oder Bus unterwegs zu sein.

Betreiber sehen sich an Kapazitätsgrenze

Mehr Verkehrsmittel werde es im Winter laut Korte nicht geben. "Es ist nicht möglich, dass wir besonders in der Hauptverkehrszeit, wenn also viele Leute unterwegs sind, nochmal mehr Fahrzeuge einsetzen", sagt der MVG-Sprecher. Mehr Kapazitäten seien schlichtweg nicht da. "Alles was fahren kann, ist bereits im Einsatz," sagt er.

In Augsburg ist die Lage ähnlich: Die Kapazität an Fahrzeugen und Strecken sei endlich, der Takt zum Schulbeginn sei schon verdichtet worden, wie es von den Stadtwerken heißt.

Volle Schulbusse auf dem Land

Im Schülerverkehr stellt der Freistaat Fördermittel für zusätzliche Verkehrsangebote zur Verfügung. Laut MVG-Sprecher gab es bislang aber wohl keine größeren Probleme mit zu vollen Schulbussen in München. Auf dem Land sieht das zum Teil anders aus. Im schwäbischen Thannhausen zum Beispiel sind Masken im Bus zwar Pflicht, aber Abstand halten ist unmöglich. "Man steht sich genau gegenüber eigentlich. Man hat keine Chance, auch nur den geringsten Abstand zu haben. Man ist froh, wenn man stehen kann, wenn man sich festhalten kann", wie Schülerin Maja Rittel erzählt. In diesem Fall soll eine Buslinie verlängert werden und zusätzlich dieselben Orte anfahren, um den Bus zu entlasten.

In Regensburg erwartet man aktuell keine überfüllten Busse. Wenn doch, würden aber zusätzliche Fahrten eingerichtet, sagt ein Stadtwerke-Sprecher.