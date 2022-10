ÖPNV-Ausfälle in Mainfranken: Personalmangel und Krankheitsfälle

Wer in Unterfranken diese Woche per ÖPNV vorankommen will, muss mancherorts damit rechnen, dass der Bus gar nicht erst kommt. Drei Fahrten von Regionalbussen fallen diese Woche im Landkreis Schweinfurt weg. Zwei frühe Verbindungen zwischen Schweinfurt und Volkach sowie eine zwischen Üchtelhausen und Schweinfurt. Das gab der Landkreis am Dienstag in einer Mitteilung bekannt.

Auch in der Stadt Schweinfurt gibt es entsprechende Probleme. Auf Anfrage des BR wird auf die Website der Stadtwerke Schweinfurt verwiesen. Dort werden für die kommenden Tage zwischen 10 und 30 Fahrtausfälle für die Linien 11, 21, 51, 52 und 61 ankündigt.

Von der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB), die ÖPNV in Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie Miltenberg betreibt, heißt es: "Leider kann auch im Gebiet der VAB nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Linien/Fahrten ausfallen beziehungsweise schon ausgefallen sind." Betroffen sind laut VAB-Website die Linien 42, 43, 50, 53 (BG2), 54 (BG3), 55, 62 und 63.

Grund: Krankheit und Personalmangel

Die Gründe für die Ausfälle sind überall gleich: eine Mischung aus aktuellen Krankheitsfällen und generellem Personalmangel macht dem örtlichen Nahverkehr zu schaffen. Inwiefern es sich bei den gehäuften Krankheitsfällen um Corona-Infektionen handelt, können etwa die Schweinfurter Stadtwerke aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht nachvollziehen.

Er erscheint jedoch schlüssig. Auch der Kreis Haßberge schreibt etwa von einem derzeit verstärkten Krankheits-/Corona-Aufkommen bei den ÖPNV-Betreibern im Landkreis. "Dennoch konnten alle Fahrten/Linien planmäßig durchgeführt werden. Bisher waren keine Fahrten/Linien eingeschränkt oder gefährdet", erklärt eine Sprecherin auf BR-Anfrage.

Weite Teile Unterfrankens nicht betroffen

Der Verkehrsverbund Mainfranken (VVM), der Stadt und Land Würzburg sowie die Landkreise Kitzingen und Main-Spessart umfasst, hat derweil keine größeren Krankheitsausfälle, wie eine Sprecherin auf Anfrage versichert. Gleiches gilt für den Landkreis Rhön-Grabfeld. Der Kreis Bad Kissingen kann derzeit keine Aussage zum ÖPNV treffen, da die Verantwortlichen aktuell nicht verfügbar sind.