ÖPNV-Abonnenten: Bundesweit kostenlos mit Bus und Bahn fahren

Um an der Dankeschön-Aktion teilnehmen zu können, müssen Inhaber einer Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für den ÖPNV sich nur auf der Aktionsseite für das sogenannte Abo-Upgrade registrieren. Mit der Registrierungsbestätigung und der eigenen Zeitkarte können dann rund 95 Prozent aller deutschen Verkehrsverbünde ohne Aufpreis genutzt werden.

Dank an treue Kunden in der Corona-Krise

Mit der Aktion #besserweiter wollen sich die bundesdeutschen Verkehrsverbünde bei ihren Kunden bedanken, die ihnen in der Corona-Krise treu geblieben sind. In Bayern machen 23 Verkehrsunternehmen mit, zum Beispiel die Verkehrsverbünde in den Großräumen München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Auch Privatbahnen, wie etwa die Bayerische Regiobahn (BRB), nehmen teil. BRB-Geschäftsführer Fabian Amini sagte dem BR: "Wir sind gerne bei der Dankeschön-Aktion dabei. Bei uns können alle Strecken und alle Züge sogar bis nach Salzburg und Kufstein genutzt werden."

Teilweise nur eingeschränktes Angebot

Das ist allerdings nicht überall so. Bei der Deutschen Bahn etwa sind alle Fernverbindungen mit IC-, EC- und ICE-Zügen von der Aktion ausgeschlossen. In großen Teilen Bayerns können auch nur Regionalzüge und keine Busse genutzt werden. Wer im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn reisen möchte, kann im Aktionszeitraum vergünstigt eine Probe-BahnCard 25 erwerben. Das Abo-Upgrade ist noch bis einschließlich kommenden Sonntag gültig.