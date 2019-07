Ölspur in Augsburg entfernt – Verkehrslage beruhigt sich

Die Ölspur auf Straßen im Augsburger Zentrum ist entfernt. Wie die Polizei dem BR sagte, sind die Reinigungsarbeiten weitgehend abgeschlossen. Die Verkehrslage habe sich beruhigt. Wegen der Ölspur mussten am Mittwochmorgen einzelne Straßenabschnitte gesperrt werden. Deshalb kam es zu Verkehrsproblemen.

Defektes Fahrzeug hat Ölspur hinterlassen

Schuld an der Ölspur war ein Schienenreinigungsfahrzeug, das Hydrauliköl verloren hatte. Das Öl verteilte sich im Bereich der Straßenbahnlinie 3 zwischen Königsplatz und dem Stadtteil Pfersee. In der Folge war die Fahrbahn in diesem Bereich spiegelglatt.

Die Reinigungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Pannen-Fahrzeug hatte laut Polizei einen technischen Defekt. Was genau an dem Fahrzeug kaputt war, ist noch unklar.