Ölofen löste Hausbrand in Bindlach (Lkr. Bayreuth) aus

Der Brand an dem Einfamilienhaus in Bindlach im Landkreis Bayreuth war am späten Mittwochvormittag von einem Nachbarn entdeckt worden. Er hat auch die beiden älteren Bewohner aus der Wohnung in Sicherheit gebracht, so die Polizei. Sie kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hilfe von der Gemeinde für Bewohner

Die Flammen haben das Erdgeschoss unbewohnbar gemacht und hatten sich bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Die Gemeinde Bindlach hat den Bewohnern bereits eine vorläufige Unterkunft besorgt. Ursache für den Brand war nach ersten Ermittlungen wohl ein technischer Defekt ein einem Ölofen. Der entstandene Sachschaden an dem Einfamilienhaus liegt nach Angaben der Polizei bei rund 60.000 Euro.