Ölfilm in niederbayerischen Gewässern

Wegen eines Ölfilms auf dem Roßbach im Landshuter Stadtteil Achdorf war die Feuerwehr am Montagmorgen ausgerückt. Auch auf einem Weiher in Rohr in Niederbayern (Lkr. Kelheim) musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag Ölsperren errichten. Schuld war wohl in beiden Fällen der starke Regen.

Ölfilm auf dem Roßbach

Im Landshuter Stadtteil Achdorf musste die Feuerwehr zum Einlauf des Regenwasserkanals auf Höhe des Rosentals ausrücken. Dort war nach einem stärkeren Regen ein deutlicher Ölfilm auf dem Bach sichtbar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es sich um ausgelaufenen Dieselkraftstoff handelt - rund 500 Meter oberhalb der Mündung des Roßbachs in die Isar. Es wurden zwei Ölsperren errichtet, so Feuerwehr Pressesprecher Dominik Zehatschek.

Parallel suchten Polizei und weitere Einsatzkräfte nach der möglichen Ursache. Auf Grund der großen Fläche und der Vielzahl an Kanälen gestaltete sich die Ursachenforschung sehr schwierig und musste schließlich ohne Ergebnis abgebrochen werden. Die Polizei hat Wasserproben genommen, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Hinweise auf ein Fischsterben gibt es nach BR Recherchen bisher nicht. Auch das Wasserwirtschaftsamt wurde eingeschaltet. Die Ölsperren bleiben vorerst im Wasser, der Bachbereich wird von der Feuerwehr weiter kontrolliert.

Ölfilm auf einem Weiher in Rohr

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr Ölsperren auf einem Weiher in Rohr im Kreis Kelheim errichten. Wie die Polizei mitteilt, dürfte ein Ölfleck auf einem Feldweg neben der A93 der Auslöser für die Verschmutzung eines Weihers im Bereich Bachl gewesen sein. Vom Feldweg aus gelangte das Öl über den Hopfenbach in den Weiher. Die Gemeinde musste das verseuchte Erdreich entfernen.

Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, wird jetzt der Verursacher ermittelt. Darüber hinaus werde eng mit dem Wasserwirtschaftsamt zusammengearbeitet. Über etwaige Folgen könne derzeit noch keine Angabe gemacht werden.