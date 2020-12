vor 34 Minuten

Ölfilm auf der Donau bei Kelheim - Wasserschutzpolizei ermittelt

Auf der Donau auf Höhe eines Klärwerks bei Saal an der Donau im Kreis Kelheim haben Fischereiaufseher einen Ölfilm entdeckt. Ein Großeinsatz der Wasserschutzpolizei lief an. Am Ende stellte sich heraus: Die Öl-Menge ist nicht besorgniserregend.