Öl im Lech ausgelaufen, aber ökologisch unbedenklich

Nach dem Ölunfall am Donnerstagabend gegen 20 Uhr am Wasserwerk am Hochablass haben Polizei und Feuerwehr Entwarnung gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 100 Liter Hydrauliköl in den Lech gelaufen, der lecke Tank in der Wehrtechnik fasst insgesamt so viel.

Lech vorsichtshalber geräumt

Die Polizei hatte vorsorglich den Lech flußabwärts geräumt. Nach Rücksprache mit dem Hersteller konnte die Feuerwehr eine Gefahr für die Bevölkerung ausschließen. Es habe sich um ein biologisch abbaubares Produkt gehandelt. Bei Wasserproben kurze Zeit später sei nichts mehr nachgewiesen worden. Das Leck war in der Wehrtechnik des Wasserkraftwerkes am Hochablass aufgetreten. Die Polizei hatte deshalb Spaziergänger davor gewarnt, ins Wasser zu gehen.