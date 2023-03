Öl im Chiemsee: Tausend Liter Diesel im Vogel-Brutgebiet

Nach einem schweren Lastwagen-Unfall am Montag auf der Autobahn A8 zwischen Frasdorf und Bernau ist Öl in den Chiemsee gelangt. Das Landratsamt Rosenheim teilte am Dienstagvormittag mit, dass am Irschener Winkel bei Bernau nun eine Ölsperre eingezogen wird.

1.000 Liter Diesel und Öl mitten im Vogel-Brutgebiet

Bei dem Unfall sind laut Einsatzkräften bis zu 1.000 Liter Diesel sowie rund 50 Liter AdBlu, Motoren- und Hydrauliköl ausgetreten. Über ein Rohr floss das Öl in den Moosbach und über die Bernauer Ache in den Chiemsee. So gelangte es auch in den Irschener Winkel. Dieser gehört zu den bedeutendsten Brut-, Rast- und Mausergebieten für Vögel am Chiemsee.

Feuerwehr und Wasserwacht errichten 200 Meter lange Ölsperre

Bereits am Montag konnten Helfer der Freiwilligen Feuerwehren und der Wasserwacht eine 200 Meter lange Ölsperre einrichten. Nun wird eine kompaktere Ölsperre des Systems TAL errichtet, rund 400 Meter lang, erklärt eine Pressesprecherin des Landratsamtes Rosenheims. Weitere Details sollen im Tagesverlauf folgen.