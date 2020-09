Ökumenischer Kirchentag 2021: Streit um Einladung zum Abendmahl

Trotz Corona-Krise soll der 3. Ökumenische Kirchentag im Mai 2021 stattfinden - aber mit deutlich weniger Teilnehmern als sonst und unter Einhaltung eines Hygiene-Konzeptes. Für Diskussion im Vorfeld sorgte die Frage des gemeinsamen Abendmahls. Denn die oberste katholische Glaubensbehörde, die Glaubenskongregation, hatte gegenseitigen Abendmahls-Einladungen von Katholiken und Protestanten in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz eine Absage erteilt.

Vatikan sagt "Nein" zur gegenseitigen Einladung zum Abendmahl

Das "Nein" aus dem Vatikan will das Präsidium des Ökumenischen Kirchentages so nicht stehen lassen. Zwar wird es beim Ökumenischen Kirchentag keine offizielle Einladung zum gemeinsamen Abendmahl geben, eine Teilnahme an der Feier der jeweils anderen Konfession soll aber möglich sein.

Limperg: "Gewissensentscheidung eines jeden Glaubenden"

Die evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentages, Bettina Limperg, sagt, "dass es eine Gewissensentscheidung eines jeden Glaubenden ist", einen Gottesdienst zu besuchen. Weiter sagte Limperg, die seit 2014 Präsidentin des Bundesgerichtshofes ist: "Diese Gewissensentscheidung müssen wir respektieren und das, meine ich, schließt auch die Mahlfeier ein."

Vatikan-Schreiben habe keinen Einfluss auf Planung des Kirchentages

Die Teilnahme an der Feier der jeweils anderen Konfession sei eine Gewissensentscheidung, sagte auch Thomas Sternberg, katholischer Präsident des Ökumenischen Kirchentages. Sternberg ist ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen und seit 2015 als Nachfolger von Alois Glück Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das Schreiben aus dem Vatikan hat seiner Meinung nach keine Konsequenzen für die Planung des Kirchentags, der konfessionelle Gottesdienste in gegenseitiger Gastfreundschaft auf dem Programm hat.

Das Schreiben der römischen Glaubenskongregation an die Deutsche Bischofskonferenz war am Wochenende bekannt geworden. Darin heißt es, dass es für eine "individuelle Gewissensentscheidung" keine Grundlage gebe.