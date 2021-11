"Ökowüste": Schelte für Rollrasen der Augsburger Straßenbahn

Rein optisch sieht die neue Trambahnstrecke sehr akkurat aus. Ein Rasen wie aus dem Katalog zieht sich als grünes Band durch die Landschaft. Nur Grashalme, satt grün, keine Lücke, kein Unkraut. Knapp zwei Kilometer lang in Augsburgs Süden. Es ist ein Teil der neu gebauten Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn.

Bund der Steuerzahler kritisiert teuren Rollrasen

Der Stadtrat hatte 2017 das hochliegende Rasengleis beschlossen. So ordentlich es aussieht, so teuer ist es auch. Im Vergleich zu anderen Gleisen kostet die Variante mit fertigem Rollrasen rund zwei Millionen Euro mehr.

Die Mehrkosten kritisiert der Bund der Steuerzahler scharf: "Die Stadt Augsburg ist eine Stadt, die große finanzielle Schwierigkeiten hat. Die kann ihr Wahrzeichen, den Perlachturm, nicht herrichten. Die hat Probleme mit ihrem Stadttheater, das jetzt doppelt so teuer wird. Und mit ihrem Bahnhof, der fünfmal so teuer wird und dann leistet man sich so einen Luxus", schimpft Rolf von Hohenhau, Präsident des Steuerzahlerbundes.

Das Rasengleis soll den Lärm mindern

Das zuständige Baureferat erklärt die Entscheidung für die teurere Variante auf Nachfrage so: Der Rasen zwischen den Gleisen könne Regenwasser speichern, er filtere Feinstaub und verbessere so das Stadtklima. Außerdem mindere er Lärm und Erschütterungen der Straßenbahnen, also ein Schallschutz für die Anwohner.

Schließlich habe auch die Optik eine Rolle gespielt. Gewünscht hatten sich die Stadtwerke den Rollrasen. Eine andere Bepflanzung sei gar nicht möglich, erklärt deren Sprecher Jürgen Fergg. "Wir müssen diese Fläche von Anfang an, also mit Inbetriebnahme in wenigen Wochen, befahren können, unter anderem zum Rasenmähen. Deshalb braucht man eine feste Grasnarbe. Deshalb der fertige Rollrasen und kein Ansaatrasen, der beim Befahren dann beschädigt würde."

Naturschutzverbände: Rollrasen eine kostenintensive "Ökowüste"

Der Rollrasen muss 12 bis 14 Mal im Jahr gemäht werden. Die Pflege ist also eher aufwändig. Naturschutzverbände sprechen deshalb von einer kostenintensiven Ökowüste. Rollrasen sei extrem mit Düngemitteln und Pestiziden gezüchtet. Andere Pflanzen oder Insekten könnten sich auf Jahre nicht ansiedeln.

Die knapp zwei Kilometer Neubau seien eine vergebene Chance, ärgert sich Eberhard Pfeuffer von der Naturschutzallianz Augsburg: "Man hätte hier mit einfachsten Mitteln ein ganz tolles Biotop gestalten und gleichzeitig unendliche Folgekosten sparen können." Heimisches Pflanzenmaterial von trockenresistenten Arten gebe es vor der Haustür. Der Landschaftspflegeverband Augsburg hätte das mit Sicherheit unterstützt.

Königsbrunn setzt auf günstigere Gleise

Die Nachbargemeinde Königsbrunn hat die anderen drei Kilometer der neuen Strecke gebaut. Und obwohl die Gemeinde finanziell sehr viel besser dasteht als Augsburg, hat sie sich für eine günstigere Bauweise entschieden: Das sogenannte tiefliegende Rasengleis. Der Rasen wird in diesem Fall angesät, Insekten und andere Pflanzen können den Lebensraum von Anfang an nutzen. Das ist zum einen deutlich günstiger und aus Sicht der Naturschützer auch ökologisch sinnvoller.