Ökologischer Lehrfriedhof in Wonsees eingeweiht

Auf einigen aufgelassenen Gräbern wurde Kalkmagerrasen angepflanzt. Auf anderen eine Blühwiese angesät und weitere freie Stellen auf dem Gelände wurden sich selbst überlassen. Daneben gibt es ein Insektenhotel ebenso wie eine Steinfläche mit typischen Pflanzen aus der Fränkischen Schweiz. Dort soll auch ein Lebensraum für Insekten und Eidechsen entstehen.

Tipps und Anregungen

Die Idee hinter dem Lehrfriedhof: Besucherinnen und Besucher sollen Anregungen bekommen, wie sie eine Grabstelle ökologisch umgestalten können oder was sie der Pflanzenwelt im heimischen Garten Gutes tun können. Der Lehrfriedhof in Wonsees wurde in Zusammenarbeit der Gemeinde, dem Verein „Schöpfung Bewahren“ und dem Klimaschutzmanagement des Landkreises Kulmbach angelegt.

Bereits drei ökologische Friedhöfe im Landkreis

Der ökologische Lehrfriedhof in Wonsees ist neben denen in Rugendorf und Schwarzach der dritte seiner Art im Landkreis Kulmbach. Weitere Friedhöfe wie in Buchau haben mittlerweile auch schon naturbelassene Bereiche.

