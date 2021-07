Ökologischer Damm: Die Natur kehrt ans Donauufer zurück

"Da, eine Flussseeschwalbe", sagt Luisa Rauenbusch. Die Mitarbeiterin der Lechwerke hält am Donauufer nach seltenen Tieren Ausschau. Denn in der Nähe des Wasserkraftwerks Oberelchingen ist ein Damm auf besondere Art und Weise ertüchtigt worden. Statt viel Beton haben die Konstrukteure versucht, so naturnah wie möglich zu sanieren.

Angelegte Inseln sorgt für mehr Fische und Vögel

Mitten in der Donau sind mehrere kleine Inseln mit viel Totholz angelegt worden. Darauf haben Blässhühner ihr Nest gebaut. Schwarzer Körper, weißer Schnabel - die Küken wagen gerade ihre ersten Tauchversuche. Denn auch unter Wasser hat sich viel getan: "Die Zahl der Fische hat sich verachtfacht", erklärt Sebastian Blaß vom Aueninstitut Neuburg. Das Totholz, das auch ins Wasser reicht, hat gerade für kleinere Fische einen positiven Effekt. "Stichlinge können sich wunderbar vor großen Fischen wie Hechten verstecken", so Blaß. Doch bietet der Schutz für die Natur auch genügend Sicherheit für die Anwohner?

Dammbauwerk in unmittelbarer Nähe der Auwälder

Die Baumeister standen in Oberelchingen vor einem Problem. Denn direkt hinter dem Damm verlaufen ökologisch wertvolle Auwälder. Eine Erhöhung des Damms um einen Meter hätte ihn auf der Landseite um zwei Meter verbreitert. Also gingen die Ingenieure den umgekehrten Weg und zwar Richtung Wasserseite. Das ist in der Nähe von Kraftwerken oder Schleusen möglich, weil sich die Breite des Flusses nicht auf den Hochwasserschutz auswirkt. Mit Sedimenten, Kies und einer Dichtungsmatte bietet ein ökologischer Damm denselben Schutz wie ein normaler Damm, sagt Projektleiter Lars Leifeld.

Maßnahmen wären für ganz Europa geeignet

1,4 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Finanziert durch die Obere Donau Kraftwerke AG und Fördergelder der EU. Das Projekt war sogar für einen europäischen Biodiversitätspreis nominiert, weil auch Flora und Fauna auf der Landseite profitieren. Mehrere Ansammlungen großer Steine bieten Ringelnattern und Zauneidechsen Unterschlupf, am Uferrand sprießen Rohrkolben. Die Macher haben jedenfalls Großes vor. Das Projekt soll Vorbild sein, sagt Luisa Rauenbusch: "Europaweit eigenen sich tausend Kilometer Flussstrecke für solche Maßnahmen."