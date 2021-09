Ökologische Schädlingsbekämpfung: Wespe lähmt Holzwürmer

Ganz schön spannend, was man alles findet, wenn man einfach mal den Kirchenboden entlangleuchtet, findet der Holzschutz-Experte Gerd Wapler: "Da sitzt ein Marienkäfer, da sitzt eine Larve von einem Buntkäfer, irgendwelche andere Käferchen, paar Schlupfwespen sieht man, den Nagelkäfer, Spinnen laufen rum…"

Wespen sollen Kunstwerke retten

Wann immer Gerd Wapler eine Kirche betritt, sucht er nach diesen Insekten. Gebückt, auf den Knien, leuchtet er mit der Taschenlampe unter Bänke und Bilder. Denn er hat eine Mission: Er will den Holzwurm vertreiben - und Kunstwerke retten, im Auftrag der Erzdiözese München und Freising.

Wie etwa in der Kirche St. Koloman im oberbayerischen Haslach. Die Kreuzigungs-Gruppe aus Lindenholz stammt aus dem 16. Jahrhundert. Heute ist sie mit Löchern übersät. Hier bohrt der Holzwurm. Und zwar schon lange.

"Also, grob geschätzt, hat allein schon die Maria wahrscheinlich Tausend Löcher. Wenn man sich vorstellt, aus jedem Loch ist schon ein Käfer ausgeschlüpft, dann kann man sich ungefähr vorstellen wie das innen ausschauen muss in dem Holz." Gerd Wapler, Holzschutz-Experte

Die etwa 1,50 Meter hohe Maria steht also sehr geschwächt auf ihrem Sockel. Jetzt soll der Holzwurm vertrieben werden, und zwar durch seinen natürlichen Feind, die Schlupfwespe oder "Spathius exarator", wie sie in der Fachsprache heißt.

Holzwurm wird gelähmt und stirbt

Eine rein biologische Schädlingsbekämpfung. Und so funktioniert’s: Die Schlupf-Wespe legt ihre Eier direkt durch das das Loch auf den zerstörerischen Larven ab. Der Holzwurm wird gelähmt und stirbt ab. Diese Methode hat die Nürnberger Firma APC entdeckt. Seit 2008 züchtet man dort Schlupfwespen, sagt die Forscherin Judith Auer. Mit ihnen wurden 2012 die ersten Kirchen behandelt. "Aktuell sind wir bei mehr als 200 Kirchen, die wir behandeln, Deutschland- und europaweit", so die Forscherin.

Für eine erfolgreiche Behandlung empfiehlt Judith Auer eine mehrmalige Aussetzung von gezüchteten Schlupfwespen. Seit dem Frühjahr wurden insgesamt etwa 3.000 Schlupfwespen in der Kirche St. Koloman in Haslach ausgesetzt, die Behandlung kostet insgesamt etwa 500 Euro. Holzschutz-Experte Gerd Wapler sieht schon jetzt Erfolge.

"Es sind viele Schlupfwespen da, die schon wieder ausgeschlüpft sind, das heißt, jede Schlupfwespe hat schon einen Holzwurm erlegt. Und man sieht auch viele tote Schlupfwespen, die ihre Arbeit schon getan haben. Ich gehe davon aus, dass wir hier guten Erfolg erzielen können." Gerd Wapler, Holzschutz-Experte

Nach der Erfahrung der Forscherin Auer hat diese neue Methode in der Regel eine Erfolgsquote von 70 Prozent. Also ist man auch in St. Koloman zuversichtlich. Die Kirche ist eine von 20 historischen Kirchen, die vor einem Jahr von der Erzdiözese München und Freising für das Pilot-Projekt "Biologische Schädlings-Bekämpfung" ausgewählt wurde.

Wespen für Menschen ungefährlich

Die Probleme mit dem gefräßigen Holzwurm sind so alt wie die Kunstwerke selbst, weiß Denkmalpfleger Hans Rohrmann von der Hauptabteilung Kunst im Ordinariat München.

"Wir kennen das auch von mittelalterlichen Kunstwerken, dass man versucht hat, den Verfall von Kunstwerken möglichst zu bremsen. Mittlerweile hat man dann auch die Holzfiguren beispielsweise mit Bleimennige eingestrichen, oder auch mit Ruß, mit Glanz-Ruß, dem sogenannten Bister. Wenn etwas im feuchten Kirchenraum steht, muss man damit rechnen, dass auch Holzschädlinge kommen." Denkmalpfleger Hans Rohrmann

Hans Rohrmann freut sich: Der Einsatz von Schlupfwespen ist wesentlich umweltfreundlicher als frühere Methoden wie etwa Begasung. Die Kirche kann dauerhaft benutzt werden, niemand wird durch Gifte gefährdet. Und die Insekten stechen auch keine Menschen.

Bis zu 25 Larven töten

Mancher Gottesdienst-Besucher in St. Koloman war trotzdem zunächst skeptisch gegenüber den Schlupfwespen. Jetzt ist man zufrieden, beobachtet Johann Zehetmair. Der 74-Jährige kümmert sich seit fast 40 Jahren um St. Koloman als Mesner und Kirchenpfleger und freut sich darüber, "dass bissel was gemacht wird und das Ganze weiter besteht".

Jede einzelne Schlupfwespe kann bis zu 25 Larven abtöten. Ob es den Insekten wirklich gelungen ist, den Holzwurm in St. Koloman zu vertreiben, gibt die Erzdiözese im November bekannt, nach einjähriger Projekt-Phase.