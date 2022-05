Ökologisch-Botanischer Garten: zu Fuß durch drei Kontinente

Von der Prärie Nordamerikas, durch wilde Rhododendren-Landschaften Asiens weiter übers Pamirgebirge und zurück über die mitteleuropäische Heidelandschaft. Im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth können die Besucher durch drei Kontinente streifen: zu Fuß in ein, zwei Stunden, wenn 's schnell gehen soll, dauert es nur zehn Minuten.

Wildbienen, exotische Vögel und seltene Tiere

Das Freigelände des Ökologisch-Botanischen Gartens ist nach Regionen in Nordamerika, Asien und Europa gegliedert und bepflanzt. Dort wird nicht nur geforscht, der Botanische Garten ist auch eine ökologische Oase. 150 nachgewiesene Wildbienenarten, 100 Vogelarten und viele seltene Tiere haben sich auf dem 16 Hektar großen Gelände im Süden Bayreuths angesiedelt.

Mammutbaum mitten in Oberfranken

Wochentags ab 8, an Wochenenden und Feiertage ab 10 Uhr nutzen Besucher den kostenlosen Eintritt in eine spektakuläre Gartenlandschaft mit mehr als 5.000 Pflanzenarten. Gleich am Eingang sticht ein hoch in den Himmel ragender amerikanischer Mammutbaum ins Auge: "Das war ein Risiko, den 1978 zu pflanzen, er hat anfangs unter Frösten gelitten, wächst aber die letzten Jahre überraschend gut und profitiert vom Klimawandel", sagt Gregor Aas, der Chef des Ökologisch-Botanischen Gartens.

Von den Rocky Mountains in die Prärielandschaft

Nach wenigen Minuten im Schatten von Nadelbäumen der Rocky Mountains lockt die angrenzende wellig angelegte Prärielandschaft mit einem kleinen Bachlauf. In der Morgensonne glitzern Tautropfen an Federgräsern und an den spargelähnlichen Blütenspitze der Prärielilien. Ein Fotograf richtet das mächtige Objektiv seiner Kamera auf freie Sandflächen zwischen den Pflanzen: "Ich komme öfters hierher, bin auf der Suche nach Wildbienen", sagt er und schwenkt suchend über die Präriehügel.

Eintauchen in wilde Rhododendren und Azaleen

Rund 100.000 Besucher im Jahr folgen Hinweisschildern, die nach Nordamerika, Asien oder Europa führen. Auf einem schmalen Rindenmulchpfad locken jetzt üppig blühende wilde Rhododendren und Azaleen in unzähligen Rosa-, Rot- und Blautönen. Zwei Walkerinnen bleiben stehen, riechen an den Blüten, fotografieren mit dem Smartphone und schwärmen: "Wir genießen hier den Wandel der Natur im Lauf des Jahres. Mindestens einmal im Monat kommen wir hierher."

Anregungen für naturnahe Gestaltung von Privatgärten

Nach Überquerung des Himalayas und des Pamirgebirges, vorbei an Wildtulpen im Schatten einer pakistanischen Waldinsel, führen geschwungene Wege in den Europa-Teil des Gartens, durch Heide- und Moorlandschaft, vorbei an einem Tümpel, in dem sich eine Gelbbauchunke reglos treiben lässt. Dieser Garten ist eine ökologische Insel am südlichen Stadtrand von Bayreuth. Der Garten soll vermitteln, dass der Mensch in seinem Umfeld, auch in seinem Privatgarten durch naturnahes Gestalten, durch Verzicht auf extreme Ordnung und Aufgeräumtheit, Lebensraum und Vielfalt schaffen kann.

Nachwuchswissenschaftler forschen für ihre Doktorarbeit

Ein, zwei Stunden sind schnell vorüber beim Rundgang durch drei Kontinente. Überall im Gelände laden Holzbänke zum Verweilen ein. Auf manchen liegen oder sitzen Studierende, teilweise mit Laptop. Manche forschen in dem Gelände für ihre Master- oder Doktorarbeit. Kurzum: eine exotische Oase mitten in Oberfranken mit Wohlfühl-Garantie. Der Eintritt ist frei.