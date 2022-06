Ökologie: Landratsamt Regen hat Soundanlage für Mauersegler

Das Landratsamt Regen hat an seinem neuen Anbau seit neuestem auch eine Soundanlage für Mauersegler. Sie soll mit den typischen Mauerseglerrufen die Tiere anlocken und auf die Nistmöglichkeiten am Haus aufmerksam machen, heißt es aus dem Landratsamt.

Zu wenig Nistmöglichkeiten für Mauersegler

Der Landkreis möchte mit der Anlage, die er von einer Biologin ausgeliehen hat, ein Vorbild in Sachen Ökologie sein. Mauersegler haben es nämlich zunehmend schwer, Nistplätze zu finden. Die Vögel, die in Afrika überwintern, sind von Anfang Mai bis Anfang August in Europa, und nisten gern in den Ritzen und Spalten von Gebäuden. Seit energiesparend gebaut und Gebäude stark isoliert werden, gehen diese Nistmöglichkeiten aber zunehmend verloren.

Das Landratsamt hat spezielle Nistkästen für Mauersegler am Haus angebracht, ebenso Nistkästen für andere Vogelarten und für Fledermäuse. "Wir dürfen Naturschutz nicht nur einfordern", so Landrätin Rita Röhrl dazu, "wir sollten auch ein gutes Beispiel sein".

Mauersegler - große Flugkünstler

Mauersegler sind eine faszinierende Vogelart, weil sie sich außerhalb der Brutzeit nahezu ohne Unterbrechung in der Luft aufhalten und als große Flugkünstler gelten. Die Vögel, die ähnlich aussehen wie Schwalben, können im Sturzflug Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern erreichen.