Ab Sonntag: Mit der Straßenbahn von Augsburg nach Königsbrunn

Mit dem Fahrplanwechsel bei der Bahn und im Nahverkehr startet am Sonntag die Linie 3 auf der nach Königsbrunn verlängerten Strecke. Eine große Eröffnungsfeier wird es nicht geben, aber am Sonntag, den 12.12., und am Samstag, den 18.12., können alle Fahrgäste die Linie 3 zwischen Königsbrunn Zentrum und Augsburg Hauptbahnhof kostenlos nutzen.

In 30 Minuten von Königsbrunn zum Königsplatz in Augsburg

Zwischen Königsbrunn und Augsburg Königsplatz dauert die Fahrt 30 Minuten. Auf der Strecke, die die alte Endhaltestelle "Haunstetten West" mit der neuen Endhaltestelle "Königsbrunn Zentrum" verbindet, fährt die Linie 3 unter der Woche künftig im 15-Minuten-Takt, an den Wochenenden und in den Nebenzeiten alle 20 beziehungsweise alle 30 Minuten. Der Streckenabschnitt zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Stadtbergen gehört dann nicht mehr zur Linie 3, sondern zur Linie 6.

10.000 Straßenbahn-Fahrgäste am Tag erwartet

Die Stadtwerke rechnen mit täglich rund 10.000 Fahrgästen in den Straßenbahnen und mit knapp 17 Millionen Auto-Kilometer pro Jahr die eingespart werden. Das würde rund 3.700 Tonnen CO2-Emissionen entsprechen. Weil die Straßenbahnen mit Ökostrom fahren, sind sie besonders umweltfreundlich unterwegs.

Spezial-Training für 400 Straßenbahnfahrer

Bevor die verlängerte Straßenbahnlinie 3 am Sonntag Fahrgäste von Königsbrunn nach Augsburg und zurückbringt, haben die Stadtwerke Augsburg 400 Straßenbahnfahrer speziell geschult. Lange Zeit waren fast täglich Schulungsbahnen zwischen den Haltestellen Inninger Straße und Königsbrunn Zentrum unterwegs. Die Fahrer sollten die Strecke kennenlernen und unter anderem Gefahrenbremsungen trainieren. Wichtige Punkte für die Straßenbahnfahrer waren etwa Bahnübergänge im Umfeld von Schulen.

Erste Testfahrt nach Königsbrunn im November

Die erste Fahrt auf der Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn und wieder zurück wurde Anfang November erfolgreich absolviert. Getestet wurde vor allem die Technik, zum Beispiel ob die Stromversorgung über die Oberleitungen funktioniert. SWA-Geschäftsführer Walter Casazza zeigte sich schon damals zufrieden.

Rollrasen für Linie 3 sorgt für Kritik

Im Vorfeld hatte die Strecke wegen eines Rollrasens auf dem Augsburger Teil der Strecke für Kritik gesorgt – wegen der Kosten und der ökologischen Folgen. Der Stadtrat hatte 2017 das hochliegende Rasengleis für die Linie 3 beschlossen. So ordentlich es aussieht, so teuer war es auch. Im Vergleich zu anderen Gleisen kostete die Variante mit fertigem Rollrasen rund zwei Millionen Euro mehr, was unter anderem der Bund der Steuerzahler damals anprangerte.

Rasengleis soll den Lärm der Straßenbahn mindern

Das zuständige Baureferat erklärte die Entscheidung für die teurere Variante so: Der Rasen zwischen den Gleisen könne Regenwasser speichern, er filtere Feinstaub und verbessere so das Stadtklima. Außerdem mindere er Lärm und Erschütterungen der Straßenbahnen, sei also ein Schallschutz für die Anwohner. Schließlich habe auch die Optik eine Rolle gespielt.

Naturschutzverbände: Rollrasen eine kostenintensive "Ökowüste"

Der Rollrasen muss zwölf bis 14 Mal im Jahr gemäht werden. Die Pflege ist also eher aufwendig. Naturschutzverbände kritisieren Rollrasen sei extrem mit Düngemitteln und Pestiziden gezüchtet. Andere Pflanzen oder Insekten könnten sich auf Jahre nicht ansiedeln. Sie sprechen deshalb von einer kostenintensiven Ökowüste. Die knapp zwei Kilometer Neubau seien eine vergebene Chance, ärgert sich Eberhard Pfeuffer von der Naturschutzallianz Augsburg: "Man hätte hier mit einfachsten Mitteln ein ganz tolles Biotop gestalten und gleichzeitig unendliche Folgekosten sparen können."

Königsbrunn setzt auf günstigere Gleise

Die Nachbargemeinde Königsbrunn, die die anderen drei Kilometer der neuen Strecke gebaut hatte, entschied sich damals für eine günstigere Bauweise: Das sogenannte tiefliegende Rasengleis. Der Rasen wurde in diesem Fall angesät, Insekten und andere Pflanzen können den Lebensraum von Anfang an nutzen. Das ist günstiger und aus Sicht der Naturschützer ökologisch sinnvoller.