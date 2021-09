Öko-Modellregion-Challenge: "Iss, was um die Ecke wächst"

"Iss, was um die Ecke wächst!" so lautet das Motto der sogenannten Regioplus-Challenge, einer Aktion der Öko-Modellregion Nürnberg, Nürnberger Land und Roth. Die Herausforderung: Von heute ab bis einschließlich 3. Oktober dürfen Teilnehmende nur Lebensmittel zu sich nehmen, die im Umkreis von 50 Kilometern um ihren Wohnort herum entstanden sind.

Regionale Produkte plus drei Joker, die es in Franken nicht gibt

Und diese regionale Begrenzung gilt sowohl für Essen als auch Getränke. Erlaubt sind während des Wettbewerbs aber drei Joker. Zum Beispiel Salz, Pfeffer oder Kaffee, weil diese Produkte nicht in Franken hergestellt werden. Bei der Aktion sollen die Teilnehmenden herausfinden, wie schwer oder leicht es ist, sich regional und im Idealfall noch mit Biolebensmitteln zu versorgen.

Bewusstsein für Regionales stärken

Franziska Distler vom Nürnberger Referat für Umwelt und Gesundheit hat die Regioplus-Challenge mit ins Leben gerufen und hofft, dass die Mitmachenden ein neues Bewusstsein entwickeln, was alles in ihrer Umgebung wächst, wo es in der Nähe zu kaufen ist und wie einfach man mit heimischen Produkten etwas Leckeres kochen kann. Rezeptideen für kulinarische Experimente gebe es auf der Regioplus-Challenge Internetseite.